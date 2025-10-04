Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comarca compostelana vuelve a liderar el reparto de fondos del POS+ provincial

Recibirá 39,5 millones, con Ames a la cabeza

Le siguen Costa da Morte, con 24, y Barbanza, 17,8

El presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González, izquierda, en el pleno de este viernes / Cedida

Marcos Manteiga Outeiro

Santiago

El pleno de la Diputación coruñesa acaba de aprobar el Plan Único POS+ 2025 que distribuye sus fondos de forma equitativa entre los municipios y que alcanza los 138 millones de euros este año. La comarca compostelana, como viene siendo habitual, se lleva la palma, y recibirá 39,5 millones (con Ames a la cabeza)

Le siguen los más de 30,2 millones de euros para las comarcas de A Coruña y As Mariñas; 26,5 millones para Ferrolterra, Eume y Ortegal; casi 24 millones destinados a las administraciones locales de Bergantiños y Costa da Morte; así como otros 17,8 millones en la comarca de Barbanza.

Según aportan fuentes de la Administración provincial, este modelo permite «aos concellos destinar os fondos segundo as súas prioridades e necesidades reais, e abrangue desde obras de infraestruturas básicas ata servizos sociais, ambientais ou culturais». Y recuerdan que durante el presente año «foron aprobadas 362 obras, que inclúen melloras en estradas e camiños, redes de saneamento e abastecemento, pavimentacións, centros sociais, parques públicos, e renovación de instalacións culturais, deportivas e docentes».

Asimismo, apuntan que este plan se destina también a gasto corriente, «que permite aos concellos da provincia garantir servizos esenciais como alumeado público, mantemento de vías municipais ou recollida de lixo».

