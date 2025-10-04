Una doctora asturiana busca en Laxe a sus padres biológicos: "No quiero dinero, solo la verdad"

«Busco mi verdad, mis orígenes, solo eso». Son palabras de Luna, una doctora asturiana de 41 años que busca en Laxe a sus padres biológicos tras descubrir que su familia le ocultó su verdadero origen. A los 18 años descubrió que había sido adoptada cuando solicitó una partida de nacimiento para un trámite administrativo. «Con esa edad di por buenas todas las explicaciones que me dieron mis padres», afirma.

No obstante, a raíz del fallecimiento de su padre en 2018 intuyó que había algo que le estaban ocultando, por lo que comenzó a indagar. La primera prueba la obtuvo al comprobar la incompatibilidad de su grupo sanguíneo con el de su padre y su madre, lo cual hizo que le saltasen todas las alarmas, «pues eso es pura biología».

Su madre solo le ofrecía «excusas» y le dijo que había sido concebida por fecundación in vitro, «algo que no es posible, porque la primera bebé concebida por este método nació años después», señala. También le comentó que había nacido en una clínica privada de Oviedo que, después de investigar por cuenta propia, comprobó que en 1984 ya no tenía actividad porque había cerrado.

Auto judicial

Decidió entonces indagar más a fondo su pasado «sin molestar a nadie». La relación con su madre y su hermano se rompió, pero siguió adelante con el apoyo de su marido, médico también de profesión. Fruto de esas investigaciones descubrió un auto judicial vinculado a su partida de nacimiento en el que figura «el nombre de la persona que me había vendido por 1 millón de pesetas». Se trata, explica, de una mujer «que aún vive en Pola de Laviana, que fue condenada por estafa y falsificación documental».

No llegó a contactar con ella, pero sí pudo saber «que no es monja, pero sí que estaba en contacto con asociaciones religiosas y colaboraba como voluntaria con el Teléfono de la Esperanza», señala.

Unas informaciones que, poco a poco, fue entrelazando con algunos comentarios de familiares y de su propia madre a los que, en su día, no había dado mayor importancia pero que, a medida que fue sabiendo más de su pasado, cobraron un especial significado. Su madre llegó a decirle: «Desde luego, mucho pagamos por ti», algo que entonces pensó que se lo decía por «hechos como que me había enviado al mejor colegio», afirma. Pero esas palabras ahora adquieren para ella otro sentido.

Decidió entonces indagar sus orígenes a través de las pruebas de ADN que ofrece la plataforma MyHeritage. Así descubrió que en Laxe tenía un primo segundo por parte materna. Se reunió con él el pasado 25 de julio y, tras diversas comprobaciones, llegaron a la conclusión de que el antepasado común que comparten es un bisabuelo, apellidado Lema Devesa, que tuvo diez hijos, «por lo que hay cincuenta personas o más que podrían ser mi padre o mi madre».

SOS Bebés Robados

A raíz de eso contactó también con la presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados Galicia, Estrella Vázquez, y convocó una reunión abierta en un hotel de Laxe (celebrada ayer) para que miembros de dicha familia u otras personas que puedan tener algún tipo de dato la ayuden a descubrir a sus verdaderos progenitores. Luna correrá con todos los gastos de las pruebas de ADN de quienes se brinden a colaborar.

Luna asegura que «no busco dinero, ni procesos judiciales; no pretendo tampoco causar daño a nadie. Solo busco mi verdad y encontrarme a mí misma». Como madre, añade, «me gustaría saber si mi verdadera madre me dio en adopción de forma voluntaria o si fue forzada por alguna circunstancia, o si bien le dijeron que su bebé había muerto, porque, si fue así, seguro que, si está viva, aún arrastra ese sufrimiento».