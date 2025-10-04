Evencio Ferrero promete «toda a colaboración» a su sucesor al despedirse de la Alcaldía de Carballo

El alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, formalizó este sábado su renuncia al cargo en un emotivo pleno en el que se despidió tras más de 22 años al frente de la institución.

Ferrero, que acaba de cumplir 70 años, deja la Alcaldía y la Corporación por motivos personales tras haber entrado a formar parte de la misma en 1979, en las primeras elecciones locales celebradas tras el regreso de la democracia.

En su lugar, será elegido como nuevo alcalde el hasta ahora concejal de Deportes y diputado autonómico del BNG Daniel Pérez.

«Carballo queda en moi boas mans», dijo Ferrero, quien prometió a su sustituto «toda a colaboración que sexa necesaria para seguir facendo desta vila un bo lugar para vivir».

Los portavoces de los tres grupos municipales tuvieron palabras de agradecimiento para el exregidor por su contribución a cambiar la cara de la localidad con sus políticas y le entregaron una pintura con su retrato y una pieza de cerámica de Sargadelos simbolizando un roble, cuya denominación en gallego da nombre al concello.

Al pleno asistió la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien calificó a Ferrero como «un exemplo do que o Bloque quere para toda Galicia, pois a súa xestión amosa a capacidade da organización para gobernar transformando e mellorando a vida das persoas».

«É o mellor alcalde da historia de Carballo, por ter feito do concello un referente de dinamismo económico, social e cultural», indicó Ana Pontón.