La lista negra del corredor Brión-Noia: siete muertos en once años

El corredor CG-1.5, que une Brión con Noia, sigue siendo marco de accidentes ante la desesperación de los conductores por falta de espacios para adelantar, ya que en parte del trazado hay solo dos carriles, y en algún tramo, tres. La esperanza es que se licite su desdoblamiento, y se dé continuidad a la autovía. Pero por ahora, la contratación se limitará al tramo Brión-Urdile. Por ello, el regidor brionés Pablo Lago aspira a que «os traballos poidan comezar o antes posible, que se desenvolvan con rapidez e se poida mellorar a seguridade viaria» en este vial.

Y es que, además de la víctima mortal del pasado jueves, otras dos personas fallecieron en septiembre de 2022 y en noviembre de 2014 se produjeron nada menos que cuatro trágicos óbitos entre los ocupantes de sendos turismos que impactaron de frente. Y la mayoría fueron por adelantamientos indebidos o invasión del carril contrario. Lago quiso, en primer lugar «trasladar o noso pesar á familia e amizades da persoa falecida no accidente do xoves, así como desexar unha pronta recuperación das persoas feridas», pero también se ha pronunciado sobre la seguridad en el mencionado corredor Brión-Noia, y opina que «o realmente importante é que as obras de desdobramento xa están licitadas. Tal e como nos contou a propia conselleira de Vivenda e Planificacións de Infraestruturas durante a súa recente visita a Brión, estarán adxudicadas antes de que remate o ano», destacaba el mandatario.

Curiosamente, el corredor se construyó dejando a cada margen el espacio necesario, ya expropiado y delimitado, para elevar a cuatro los carriles en todo el recorrido, incluyendo arcenes.

Pero por ahora, lo único que perciben los conductores es una velocidad limitada a 100 kilómetros por hora y controles de velocidad casi que a diario.