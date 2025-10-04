Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luz verde de Patrimonio para consolidar a calzada romana que unía na Idade Media Negreira e Muxía

O Concello de Zas pon en valor a contorna da ponte de Brandomil

Imaxe actual da ponte de Brandomil, cuxa contorna está sendo acondicionada.

Imaxe actual da ponte de Brandomil, cuxa contorna está sendo acondicionada. / Cedida

Suso Souto

Zas

O Concello de Zas vén de recibir, tras varios meses de xestións, a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio para a consolidación do tramo da calzada romana que unía na Idade Media as localidades de Negreira e Muxía e que foi descuberta en setembro de 2023.

Con estes permisos, o Concello xa pode realizar os traballos de consolidación desta calzada romana, que consistirán no acondicionamento da vía facendo a mínima intervención, co fin de deixala ao descuberto garantindo a súa conservación.

Por outra banda, a ponte de Brandomil loce máis imponente que nunca grazas aos traballos de rexeneración da zona natural máis próxima ao viaduto que se están levando a cabo e cos que o Goberno local dá un paso máis para a posta en valor desa contorna.

O bo tempo destes días permitiu retirar toneladas de terra procedentes das enchentas do río dos últimos anos o fixo que se descubrira a praia fluvial.

Estes traballos súmanse aos máis de 100.000 euros que o Concello de Zas investiu nos últimos anos e que sitúan Brandomil como un dos puntos arqueolóxicos de maior interese de toda a comunidade galega.

A limpeza e rexeneración da zona da ponte está a realizarse en coordinación coa Fundación Brandomil, que foi a entidade encargada de solicitar os permisos necesarios a Aguas de Galicia para a súa execución. Ata alí achegáronse o alcalde de Zas, Manuel Muíño, e o tenente de alcalde, José Manuel Brenlla, para supervisar as tarefas.

