Mejora de servicios en Ames, A Estrada, Carballo, Ribeira y Lalín por 54 millones

El Ministerio de Hacienda publica en el BOE la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos sobre la convocatoria de ayudas del Plan EDIL, enmarcadas en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al periodo 2021-2027 y destinadas a las Entidades Locales. Y en el caso de la comarca compostelana, Ames, Ribeira, Lalín y Carballo recibirán 6.547.728 € (para una inversión final de 10,9 millones), y A Estrada 6 millones justos, que tendrán que suplementar hasta los 10 que finalmente sumarán las iniciativas que tienen previstas. En total, 53,6 millones en conjunto.

El problema, tal como destacaban fuentes del Concello de Lalín, «e que nós optabamos a un plan por 15 millóns, e finalmente redúcese aos 10,9 a investir, polo que haberá que priorizar e reestruturar proxectos». En su caso, en su día divulgaron la inclusión de la rehabilitación del auditorio de Vilatuxe y los centros sociales de Botos y Cercio; regeneración de espacios públicos como la zona polivalente de Goiás, la plaza del auditorio de Muimenta y la senda peatonal de Prado; o Centros de Servizos Municipais Intelixentes en cada área parroquia, sin olvidar la puesta por poner en valor del castro de Donramiro, núcleo y entorno.

En A Estrada, sin embargo, sí que contaban con la inversión final de 10 millones (como en el resto de los casos, el 60% viene de Europa). Y dentro de sus objetivos, el rural condensa más de la mitad de los fondos, con una acción presupuestada en 6 millones de euros que llegará a las 51 parroquias y a la mitad de los núcleos en esta primera fase, mejorando el tránsito peatonal y canalizaciones, además de su mobiliario. También contemplan un nuevo Centro de Servizos Sociais (a emplazar en el antiguo inmueble del INEM) y la reforma integral de la Casa da Música, en la avenida Benito Vigo.

Marcos Manteiga Outeiro

Igualmente, en Ames han recibido la noticia como agua de mayo, y dedicarán los fondos a cuatro grandes ejes. Uno, la construcción de una estrategia alimentaria integral Km 0, apoyada en la construcción de un nuevo mercado de abastos en Bertamiráns y un banco de tierras de producción local, con 4 hectáreas recuperadas para cultivo ecológico en A Condomiña.

Senda ciclable entre urbes

También se creará una senda ciclable entre Milladoiro y el rural «integrando e poñendo en valor o patrimonio e os nodos sociais de referencia ubicados ao longo da mesma, que inclúe a conexión peonil e ciclista entre O Milladoiro e Bertamiráns (conexión Milladoiro-Biduído de Arriba-Bugallido-Ortoño-Bertamiráns)», y recuperarán espacios públicos periurbanos como las calles Ameixeiras y Juan Bueno Bueno, Bugallido, corredoira de Ortoño, Guimaráns, Buceleiras y Ortoño hasta llegar a la rúa Alcalde Lorenzo.

Se humanizará y reverdecerá, igualmente, el entorno de las rúas Estivada de Castelao y Camelias, en Milladoiro, de donde arrancará la citada senda, y se ordenará la praza do Chavián como nudo de remate del eje conector. En este apartado también incluyen un corredor verde en Bertamiráns, entre praza de Chavián y parque do Ameneiral.

El tercer proyecto será el de poner a andar un transporte público entre las dos grandes urbes locales y el rural mediante un bus eléctrico, incluyendo marquesinas

Y el cuarto grupo de iniciativas recoge la creación y adaptación de las dotaciones para mejorar la oferta de servicios en el rural, con reforma energética de los locales sociales de Biduído, Ames, Piñeiro y Ortoño, así como la puesta en marcha de puntos de atención municipal (equipamento digital y dotación de 5G); un programa de alfabetización digital; y programa de apoyo social y dinamización de núcleos.

En Ribeira, la intención era llevar a buen puerto, por 13,3 millones, la revitalización y renovación del barrio de Banda o Río, dotando a la zona de nuevos equipamientos, incluyendo la creación de un museo del mar, un centro sociocultural destinado a cubrir las necesidades de locales para diversas actividades, la creación de nuevos espacios en la fábrica de Cerqueiras, además de zonas verdes, áreas lúdicas y deportivas. Todo ello sin obviar la construcción de un aparcamiento subterráno (con una estimación de 250 plazas para automóviles), dejando la superficie como zona abierta destinada al uso y disfrute del barrio y su conexión con la Ría de Arousa.

Por último, en Carballo aspiran a dotar cinco proyectos urbanos, que serían la construcción del nuevo auditorio en A Braña, como proyecto principal; construcción de un edificio social en la calle Vázquez de Parga; completar el plan de humanización del centro urbano, incluyendo la Praza do Concello, calles Cervantes, Gran Vía, Túnel y Cesteiro; rehabilitación energética del consistorio; y renaturalización del entorno de Rego da Balsa.