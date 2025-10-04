En Padrón lo tienen claro: casi el 70% de los encuestados quiere Derbi Asnal

Los vecinos de Padrón han hablado, y una amplia mayoría (68,4 por ciento de los 408 entrevistados), «apoia que a carreira de burros continúe celebrándose nas próximas edicións das festas», aporta el Concello.

Esta consulta se enmarca en el compromiso adquirido por la administración local en julio, mes en el que anunció un estudio independiente para conocer con rigor la predisposición de los lugareños al evento, que se limitó a una carrera fuera de programa el año pasado. Y la decisión se adoptó tras el debate social y político generado alrededor del regreso del Derbi Asnal en 2025 (en 2024 no se celebró), cuando la Asociación do Burro Fariñeiro (Abufa) organizó la carrera fuera del programa oficial del Santiaguiño do Monte como homenaje a este animal, muy ligado a la historia e identidad gallega.

El estudio ahora publicado revela que un 62,6% de las personas entrevistadas no considera que la carrera de pollinos pueda ser calificada como una forma de maltrato animal, frente a un 36% que sí que lo piensa. Y esta percepción varía según el tramo de edad: mientras que un 53,7% de los menores de 30 años sí que la ven como maltrato, este porcentaje desciende al 25% entre las personas mayores de 65 años.

En lo que atañe a la organización del evento, el 61,1% de los padroneses opina que debería ser el propio Concello quien asuma directamente su organización, frente a un 29,6% que apuesta por una entidad independiente.

También divide el lugar de celebración: el 49,3% prefiere que se mantenga por las calles del casco histórico, mientras que el 44,8% opta por el Paseo do Espolón, localización elegida este año y que registró un lleno absoluto. Pero también queda patente la relación de los ciudadanos con el Derbi Asnal, ya que más de la mitad (55,2%), asegura asistir habitualmente al evento, frente a un 23,6% que participó en alguna edición y apenas un 21,2% que declara no haber asistido nunca.

La encuesta también recogió la valoración sobre los fuegos de artificio y bombas de palenque en las festividades, un elemento que un 66,5% de los lugareños considera parte de la celebración, frente al 20,2% que se muestra en contra y un 13,3% al que le resulta indiferente.

«Estes resultados permiten coñecer con precisión a opinión dos veciños e veciñas sobre unha actividade cun forte peso tradicional e simbólico, e servirán de base para adoptar decisións informadas sobre a súa continuidade nas vindeiras edicións das festas», concluyen los responsables municipales.