La ampliación del Instituto de Cacheiras llega al Parlamento

El PSdeG-PSOE reclamará en el Parlamento de Galicia la ampliación y mejora urgente del IES de Cacheiras, el único instituto público del Concello de Teo, que acoge a casi setecientos alumnos y en el que llevan años denunciando deficiencias.

Así, la diputada socialista Patricia Iglesias, junto con el diputado Aitor Bouza, visitaron el centro educativo para conocer de primera mano la situación, acompañados por la comunidad educativa. «O IES de Cacheiras necesita xa unha ampliación que dea resposta ao crecemento da matrícula e ás demandas da súa contorna, que non deixan de medrar ano tras ano sen que a Xunta actúe», advirtió Bouza. «Falamos dun centro que conta cun salón de actos e unha aula de música, pero que non se encontran en condicións axeitadas, e no que as instalacións actuais están lonxe do que debería garantir unha educación pública de calidade», añadía el parlamentario.

Desde el grupo socialista recuerdan que la comunidad educativa reclama desde hace tiempo mejoras estructurales, como la construcción y cubrición de espacios deportivos; la actualización de los recursos tecnológicos; la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética; así como el refuerzo del cuadro docente y del personal de apoyo. La proposición no de ley insta a la Xunta a aprobar un plan integral de ampliación y modernización