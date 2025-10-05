Arzúa reabre su piscina cubierta el lunes y en Silleda quieren construir un complejo que incluya una nueva
Se impermeabilizó y renovó la madera
El complejo silledense incluye gimnasios
La piscina municipal cubierta de Arzúa reabrirá este lunes, 6 de octubre, tras una inversión de más de 150.000 euros para impermeabilizarla y varios meses de trabajos. Asimismo, el Concello de Silleda cuenta ya con el anteproyecto para crear unas instalaciones similares climatizadas, ante la demanda social y por 3,4 millones.
En cuanto a las obras arzuanas, incluyeron la renovación del suelo de madera del vaso, la reposición de paneles y el refuerzo de la fachada, además de su impermeabilización y tratamientos protectores. Así, el grueso del presupuesto se destinó «ao barnizado e á renovación da madeira, así como á mellora do illamento das instalacións», según concretaban en el Ayuntamiento.
El alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril, subraya que «sabemos que aínda quedan melloras pendentes noutros espazos municipais, pero coa posta a punto da piscina damos un paso máis na dirección correcta: ofrecer instalacións coidadas, actualizadas e, sobre todo, útiles para a veciñanza».
Y en Silleda, la administración local quiere construir un complejo deportivo que se levantará «na parcela municipal onde se sitúa xa a planta de producción da rede de calor, e estará concebido como un edificio ecosostible e intelixente». Además de piscina, incluirá dos salas de actividades dirigidas de 38 y 122 metros cuadrados; una sala de fitness-cardio de 227 metros cuadrados y vestuarios.
- Un sexagenario muerto y dos heridos en otro choque en el corredor de Brión
- La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo
- Santiago capta 8,7 millones de fondos europeos para la transformación del noroeste de la ciudad
- Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre
- Santiago se echa a la calle para protestar por la detención de la Flotilla a Gaza
- Solo la mitad de los suelos que Raxoi sacó a la venta para construir vivienda protegida reciben ofertas
- Uno de los accesos al casco histórico de Santiago permanecerá una semana cerrado al tráfico
- Herido un trabajador del Refuxio de Bando tras ser atacado por un perro peligroso