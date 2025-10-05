Arzúa reabre su piscina cubierta el lunes y en Silleda quieren construir un complejo que incluya una nueva

La piscina municipal cubierta de Arzúa reabrirá este lunes, 6 de octubre, tras una inversión de más de 150.000 euros para impermeabilizarla y varios meses de trabajos. Asimismo, el Concello de Silleda cuenta ya con el anteproyecto para crear unas instalaciones similares climatizadas, ante la demanda social y por 3,4 millones.

En cuanto a las obras arzuanas, incluyeron la renovación del suelo de madera del vaso, la reposición de paneles y el refuerzo de la fachada, además de su impermeabilización y tratamientos protectores. Así, el grueso del presupuesto se destinó «ao barnizado e á renovación da madeira, así como á mellora do illamento das instalacións», según concretaban en el Ayuntamiento.

El alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril, subraya que «sabemos que aínda quedan melloras pendentes noutros espazos municipais, pero coa posta a punto da piscina damos un paso máis na dirección correcta: ofrecer instalacións coidadas, actualizadas e, sobre todo, útiles para a veciñanza».

Y en Silleda, la administración local quiere construir un complejo deportivo que se levantará «na parcela municipal onde se sitúa xa a planta de producción da rede de calor, e estará concebido como un edificio ecosostible e intelixente». Además de piscina, incluirá dos salas de actividades dirigidas de 38 y 122 metros cuadrados; una sala de fitness-cardio de 227 metros cuadrados y vestuarios.