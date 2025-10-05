Carballo reurbanizará 23 calles para incrementar el área peatonal un 21%

En el marco de la Estratexia de mellora e xestión do espazo público e da mobilidade, el Concello de Carballo finalizó el año pasado la reurbanización del entorno urbano integrado por las calles Ourense, Lugo, Pontevedra, Estrela y Baños Vellos. Ahora, afronta una nueva fase para reordenar un entramado de 23 calles de los barrios A Granxa y O Hospital en torno a la avenida Ponte da Pedra.

La ambiciosa actuación urbanística afectará a un total de 9,8 hectáreas de superficie. Un ámbito en el que hay 773 viviendas y 653 plazas de aparcamiento y en el que residen 1.432 personas.

El proyecto, en el que se invertirán 3,7 millones de euros, se desarrollará en cuatro fases a lo largo de los próximos ocho años.

Se actuará en las avenidas de Malpica y de Ponte da Pedra y en las calles Fábrica, Carré Aldao, Carballo Calero, Álvaro Cunqueiro, Eduardo Pondal, Ramón Cabanillas, Otero Pedrayo, Labarta Pose, Manuel Murguía, Antón Fraguas, Cuba, Uruguai, Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Ecuador, Costa Rica y México.

Plano del ámbito de reurbanización de los barrios A Granxa y O Hospital. / Cedida

El desarrollo de este plan director supondrá aumentar la superficie peatonal en un 21%, multiplicar por 2,5 los espacios permeables con una ampliación de 4.300 metros cuadrados, la plantación de 88 árboles (uno por cada 300 metros cuadrados) y el incremento de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en un 40%.

Ochenta y ocho árboles más

En la actualidad hay 16 árboles en ese ámbito; con la intervención prevista serán 104.

Tras realizar los estudios técnicos pertinentes y recoger las aportaciones técnicas, políticas y vecinales, el Concello elaboró el documento definitivo del Plan Director, que fue presentado por el concejal de Planificación Urbana e Mobilidade, Juan Seoane, y por uno de sus redactores, David Río.

El Plan Director estructura un conjunto de espacios de referencia, como el acceso al CEIP Bergantiños, donde se hará peatonal un tramo de la calle Carballo Calero para generar una antesala al centro que sirva para el encuentro social y la espera.

También la calle Eduardo Pondal, donde hay un parque infantil, ganará espacio peatonal. El proyecto incluye la modificación de la plaza existente frente al parque para convertirla en área de esparcimiento, y la ampliación de la Praza do Hospital.