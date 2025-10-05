La comarca recibe el 55 por ciento del Plan de Obras con Carballo, Ames y Ribeira a la cabeza

La unanimidad marcó la aprobación de los fondos del Plan de Obras e Servizos POS+ 2025, de la Diputación coruñesa. Y con un órdago claro de su presidente: «Con este Plan, a Deputación inviste este ano máis nos 93 concellos coruñeses que a Xunta nos 313 concellos galegos, e facémolo con fondos incondicionados, que os concellos poden destinar a aquilo que realmente precisa a veciñanza», trasladaba. En total, 130 millones de euros, de los cuales el 55,6% irán para los municipios del entorno compostelano con Carballo al frente: 4.045.739 euros, seguido de Ames, 3.060.798 €, y los 2.937.853 € que le corresponden a Ribeira.

Por comarcas, y además de los concellos antes citados, lidera el ranking la santiaguesa, con 36.382.958 euros (sin Boimorto, Toques y Santiso). Así, Teo contará con 2.793.131 euros, mientras que Santiago dispondrá de 2.541,162 €; Santa Comba, 2.442399 €; Ordes, 2.197.182 €; Arzúa, 2.065.593 euros; Melide, 1.855.472 €; Negreira, 1.680.918 €; O Pino, 1.534.433; Touro, 1.485.382; Oroso, 1.406.332 €; Brión, 1.400.692; Val do Dubra 1.342.326 €; Tordoia, 1.330.146 €; A Baña, 1.307.665 €; Rois, 1.268.360 €; Trazo, 1.267.198 €; Boqueixón, 1.215.884 €; Vedra, 1.104.686 €; y Dodro, 646.654 euros.

Litoral norte

En cuanto a la que conforman Costa da Morte y Bergantiños, suman 22.605.055 euros sin Cerceda. Y se reparten de la siguiente forma: Coristanco sumará 2.094.527 euros; Vimianzo, 2.041.576; A Laracha 2.027.500 €; Zas, 1.623.138 €; Muxía, 1.536.969 €; Ponteceso 1.433.697; Dumbría, 1.391.115 €; Malpica 1.194.207 €; Cee, 1.172.060 €; Fisterra, 766.359 €; Laxe 723.773 € y Corcubión, con 384.928 euros.

Por último, Barbanza se verá beneficiada con 17.769.956 euros, y el reparto queda de esta manera: Mazaricos ingresará 2.117.714 € (con 3.700 vecinos): Boiro podrá destinar a sus 19.000 habitantes 2.080.019 euros; O Son, 1.546.231 euros; A Pobra, 1.491.198 €; Noia, 1.435.346 €: Outes, 1.427.779 €; Rianxo, 1.360.569 €; Muros, 1.321.138 euros; Lousame, 1.087.368 €; y Carnota, que se embolsará una cantidad de 964.737 €.

Con independencia del tamaño

A juicio del Gobierno de la Diputación, con Valentín González Formoso al frente, las cifras del POS+ confirman «a ampla distribución territorial e o carácter igualitario e equilibrado do Plan Único, que garante que todos os concellos, independentemente do seu tamaño ou localización, dispoñan de recursos para atender as súas necesidades e mellorar a calidade de vida da veciñanza». Es por ello que las cantidades no se fijan solo en función de su población, sino atendiendo a otros factores, como su distribución o la extensión del propio municipio.

Las mismas fuentes aluden a que este modelo destaca por su gestión «descentralizada, transparente e equitativa, outorgando plena autonomía aos concellos para decidir o destino dos fondos». Y gracias a esta herramienta, «moitos municipios puideron desenvolver políticas públicas que doutro xeito serían inviables, especialmente no rural».

Formoso acaba reiterando a la Xunta que incremente el Fondo Galego de Cooperación Local hasta los 200 millones de euros, como «medida imprescindible para garantir a viabilidade dos pequenos e medianos concellos que cada vez asumen máis competencias».