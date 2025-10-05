Espazo Común recoge el malestar por las cunetas que reformaron en Covas
El partido de Luísa Feijoo denuncia una mala ejecución
Nuevas reuniones de los concejales populares y vecinos
La formación Espazo Común Ames denuncia públicamente «o estado no que se está a executar a obra de mellora da seguridade viaria no lugar de Covas», que une A Igrexa con O Lombao, actuación a cargo del POS Adicional 2/2024 y presupuestada en 121.609,66 euros para 465 metros de cuneta transitable, de cara a reforzar la seguridad.
Según el proyecto aprobado, la senda debe de contar con una base de 15 cm de zahorra y 15 cm de pavimento de hormigón con mallazo, previa demolición del viejo pavimento donde fuese incompatible con la nueva solución proyectada. Pero según la edil Luísa Feijoo, la realidad es muy distinta, y como les traslada una vecina, «máis ben parece que volcaron alí un camión de formigón», sin cuidado, detalle «nin calidade técnica».
Apuesta por el rural del PP
Por otro lado, desde el PP de Ames anuncian que sus ediles van a acometer reuniones para conocer la problemática del rural de Ames, incluyendo a Ameixenda, Ames, Biduido, Bugallido, Covas, Lens, Ortoño, Piñeiro, Tapia Ames y Trasmonte.
- La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo
- Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre
- Santiago capta 8,7 millones de fondos europeos para la transformación del noroeste de la ciudad
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Uno de los accesos al casco histórico de Santiago permanecerá una semana cerrado al tráfico
- Vivienda y servicios accesibles dan forma a un segundo cinturón urbano de Santiago
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Una doctora asturiana busca en Laxe a sus padres biológicos: 'No quiero dinero, solo la verdad