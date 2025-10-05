Espazo Común recoge el malestar por las cunetas que reformaron en Covas

La formación Espazo Común Ames denuncia públicamente «o estado no que se está a executar a obra de mellora da seguridade viaria no lugar de Covas», que une A Igrexa con O Lombao, actuación a cargo del POS Adicional 2/2024 y presupuestada en 121.609,66 euros para 465 metros de cuneta transitable, de cara a reforzar la seguridad.

Según el proyecto aprobado, la senda debe de contar con una base de 15 cm de zahorra y 15 cm de pavimento de hormigón con mallazo, previa demolición del viejo pavimento donde fuese incompatible con la nueva solución proyectada. Pero según la edil Luísa Feijoo, la realidad es muy distinta, y como les traslada una vecina, «máis ben parece que volcaron alí un camión de formigón», sin cuidado, detalle «nin calidade técnica».

Apuesta por el rural del PP

Por otro lado, desde el PP de Ames anuncian que sus ediles van a acometer reuniones para conocer la problemática del rural de Ames, incluyendo a Ameixenda, Ames, Biduido, Bugallido, Covas, Lens, Ortoño, Piñeiro, Tapia Ames y Trasmonte.