Xuntanza de Empresarios y Ayuntamiento de Ames lanzan doscientos bonos descuento

La Xuntanza de Empresarios de Ames, XEA, en colaboración con el Concello de Ames, lanza una nueva edición de sus Bonos Xeames, campaña que pretende impulsar y contribuir a las compras en el comercio local. Se repartirán 200 bonos –en el local de la entidad, Pedregal 4–, con un valor de 50 euros cada uno, de los cuales el usuario pagará 40 euros y los 10 € restantes correrán a cuenta de XEA. Las tarjetas podrán gastarse hasta el próximo 31 de octubre.

Durante la presentación de la campaña, el alcalde de Ames, Blas García, destacó que «o Concello de Ames estará sempre ao lado das asociacións que traballan por dinamizar o comercio local do noso territorio. Ames é un Concello vivo, cunha intensa actividade económica e comercial que cómpre apoiar e coidar tanto desde as administracións como desde o movemento asociativo. As diversas iniciativas que promove XEA en colaboración co Concello, e viceversa, amosan a importancia de crear sinerxías». Y a su vez, el presidente de XEA, Ramón Cordido, ahondaba en que «con esta iniciativa, coa que moveremos 10.000 € nos comercios locais, podemos mercar nos establecementos dos nosos socios que abranguen diferentes sectores».