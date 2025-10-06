Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un accidente en Sigüeiro afecta a catro vehículos sen causar feridos

O choque produciuse esta mañá na Avenida da Grabanxa, á altura da farmacia, e só deixou danos materiais

Accidente na Avenida da Grabanxa, en Sigüeiro

Accidente na Avenida da Grabanxa, en Sigüeiro / Cedida

Oroso

Esta mañá, na Avenida da Grabanxa, en Sigüeiro (Oroso), á altura da farmacia, produciuse un choque entre catro vehículos. Segundo confirmou a Policía Local, non houbo feridos nin se rexistrou maior relevancia.

O accidente implicou un coche en circulación e tres vehículos estacionados. Segundo fontes policiais, o incidente podería deberse a un despiste da condutora, que saiu ilesa. Só quedaron danos materiais.

