Un accidente en Sigüeiro afecta a catro vehículos sen causar feridos
O choque produciuse esta mañá na Avenida da Grabanxa, á altura da farmacia, e só deixou danos materiais
El Correo Gallego
Oroso
Esta mañá, na Avenida da Grabanxa, en Sigüeiro (Oroso), á altura da farmacia, produciuse un choque entre catro vehículos. Segundo confirmou a Policía Local, non houbo feridos nin se rexistrou maior relevancia.
O accidente implicou un coche en circulación e tres vehículos estacionados. Segundo fontes policiais, o incidente podería deberse a un despiste da condutora, que saiu ilesa. Só quedaron danos materiais.
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- Vivienda y servicios accesibles dan forma a un segundo cinturón urbano de Santiago
- Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
- La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo
- Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre