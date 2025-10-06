Apoyo de Cultura a la danza contemporánea con el festival 6coreógrafas en A Estrada

José López Campos, conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, asistió a una de las sesiones del festival 6coreógrafas, que se desarrolla en A Estrada. El Ayuntamiento pontevedrés y la bailarina y coreógrafa Paula Quintas organizan este encuentro alrededor de la danza contemporánea y las artes del movimiento que, en su quinta edición, vuelve a contar con el apoyo económico de la Xunta de Galicia.

En esta nueva entrega del festival, la villa estradense está siendo el lugar de referencia para la formación, el diálogo y el descubrimiento del actual panorama coreográfico en Galicia a través de representaciones, relatorios y talleres para todos los públicos.

Así, el titular de Cultura del Gobierno Gallego se sumó al público que congregó en el nuevo mercado el espectáculo de soundpainting ofrecido por Alfonso Medina y consistente en una acción de improvisación a tiempo real con danza y música en directo. Las actuaciones continuaron ya por la tarde en la Alameda, que se convertía en escenario para cuatro piezas de calle a cargo de otras tantas formaciones artísticas gallegas.

Estrenan ‘Diz-me meu amor’

La primera de estas citas tuvo lugar con el estreno de' Diz-me meu amor', en el que las creadoras Raquel Ferradás y María de Vicente homenajearon todas las formas de amor posible entre mujeres. A continuación, Alba Cotelo presentaba su solo 'Monte', que tiende puentes entre Galicia y Cuba, mientras que Cris Vilariño y Diego Buceta escenificaron' WTF!', una mezcla de juego y movimiento alrededor de la historia de dos criaturas extraterrestres. La jornada llegaba a su fin con la propuesta gallego-portuguesa 'Alleo', de la compañía Colectivo Glovo, que desarrolla desde la danza la idea de las antiguas atalayas.

Esta quinta edición de 6coreógrafas incluye, asimismo, los talleres Corpos en acción, ofrecido por Raquel Ferradás en el Museo MOME, y Xogos en movemento, que impartirá Arturo Cobas el próximo 11 de octubre como extensión al programa de este año.