Ribeira adxudica a ampliación da rede de saneamento e abastecemento de auga potable de Artes

O obxectivo que se persegue con este proxecto, é o de dotar ao lugar de Arribas destes servizos

A empresa Constuccións Fermin Simal executará a a obra cun investimento de 78.000 euros

Imaxe da rede de saneamento e ampliación durante unha obra.

Imaxe da rede de saneamento e ampliación durante unha obra. / Cedida

El Correo Gallego

Ribeira

O Concello de Ribeira, adxudicou as obras de saneamento e abastecemento de auga potable no lugar de Arribas na parroquia de Artes. Na actualidade a aldea non conta con rede de saneamento nin de abastecemento, polo que se proxecta a instalación de ditas liñas para proporcionar así o servizo á veciñanza da zona.

O sistema estará formado por colectores de PVC e 439 metros de lonxitude que conducirá as augas fecais por gravidade ata o punto mais baixo, onde se conectará coa rede xeral existente. En canto a abastecemento de auga potable, instalarase unha liña de 517 metros de lonxitude de tubaxe de polietileno de alta densidade.

A empresa Constuccións Fermin Simal será a encargada de realizar a obra cun investimento de 78.000 euros a executar en 4 meses no marco do POS+2024.

323.000€ de investimento

Segundo informou o alcalde, Luís Pérez Barral, nestes últimos anosinvestiuse na parroquia de Artes un total de 323.000 euros, destinados a actuacións moi demandadas polos veciños e veciñas. "Concretamente, construímos un novo parque infantil cun valorado en 115.000 euros e, en breve, levaremos a cabo traballos de pavimentación e mellora da rede de pluviais en Outeiro, tamén reforzamos os pluviais nesta mesma zona con outros 32.000 euros”, explicou o rexedor.

