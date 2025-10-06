El BNG solicita ceder el tramo ferroviario Fraiz-A Moniña al Concello de Ames para reconvertirlo en una senda verde
Los nacionalistas defienden que su reconversión "permitiría generar un nuevo espacio para la movilidad sustentable y una oportunidad para la dinamización del territorio"
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha trasladado al Ministerio de Transportes y Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la cesión del tramo ferroviario abandonado entre Fraiz y A Moniña al Concello de Ames para hacer posible su recuperación y puesta en valor reconvertiéndola en una senda peonil.
En la actualidad, este espacio constituye un camino de hierro antiguo en progresivo deterioro, aunque en el pasado llegó a ser un importante enclave de transporte estratégico.
Los nacionalistas consideran "de interese público" el traspaso del segmento, puesto que con su restauración "permitiríase xerar un novo espazo para a mobilidade sustentábel da veciñanza e unha oportunidade de dinamización do territorio".
Además, defienden que la recuperación de este tramo ferroviario como senda verde "axuda a impulsar un modelo de desenvolvemento máis respectuoso co medio ambiente, en coherencia coas políticas a Axenda 2030".
Del mismo modo, aseguran que también supondría "un punto para o recordo yxa que na construción desta vía participaron prisioneiros de guerra e presos políticos".
Una petición que se remonta a años atrás
Esta no es la primera vez que se solicita la cesión de este tramo de aproximadamente un kilómetro al Ejecutivo nacional, puesto que el regidor amesano, Blas García, ya tuvo un encuentro a principios de este año con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, para mediar sobre esta misma cuestión, así como en 2024.
"Esta petición ao Goberno do Estado formaba parte do acordo político polo que o Grupo Municipal do BNG de Ames facilitou coa súa abstención a aprobación dos orzamentos 2024, deste punto do acordo, ao igual que doutros, a día de hoxe non sabemos nada”, explica la portavoz del BNG de Ames, Escarlata Pampín.
