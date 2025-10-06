MAR DE FÁBULA
Catorce voluntarios retiran 39 quilos de lixo na praia do Lago de Camariñas
A xornada de limpeza foi unha homenaxe a Jane Goodall
En pouco máis dunha hora de traballo, 14 voluntarios e voluntarias mobilizados pola Asociación Mar de Fábula recollero 39 quilos de lixo mariño na praia do Lago, en Camariñas.
Entre os refugallos recollidos destacan os produtos hixiénico-sanitarios "procedentes do primeiro mal uso do retrete como cubo do lixo e das posteriores descargas das depuradoras que precisan dunha urxente revisión e modernización na súa función", afirma a presidenta de Mar de Fábula, Virginia Barros. Os voluntarios tamén retiraron multitude de anacos de cordas e cabos, tapóns de botellas, bidóns e outros envases.
Debido a súa localización e ao comportamento de correntes e mareas, "este fermoso areal actúa como recolledor dunha pequena parte do lixo que chega ao mar", subliña Barros.
Mar de Fábula quixo adicar esta xornada de limpeza á Doutora Jane Goodall, falecida o pasado 1 de outubro. "Foi unha persoa referente no coidado da natureza até o final da súa vida e déixanos un legado no que apoiarnos para continuar na loita por un mundo mellor", conclúe Virgina Barros.
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- Vivienda y servicios accesibles dan forma a un segundo cinturón urbano de Santiago
- Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
- La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo
- Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre