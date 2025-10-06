Certamen fotográfico de Xea Ames y Concello para la difusión de su patrimonio local
Busca popularizar los espacios clave de A Maía
Se admiten fotos hasta noviembre
La Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) y el Concello organizan la quinta edición del concurso de fotografía Enfoca Ames, que tiene como meta fomentar el acercamiento de los vecinos a los lugares más emblemáticos del mencionado municipio.
Los participantes tendrán que presentar una foto que recoja el patrimonio natural, artístico y/o cultural del Concello de Ames.
Se admite una instantánea por cada una de las tres categorías existentes, y la participación en el concurso es gratuita. El plazo de entrega de las imágenes va del 1 de octubre al 2 de noviembre de 2025, y las fotos tienen que ser enviadas, junto con la ficha de inscripción de la web, por correo electrónico (a la dirección enfocames@gmail.com).
Los concursantes autorizarán el uso de sus composiciones en las redes sociales de XEA con el hashtag #enfocames.
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Vivienda y servicios accesibles dan forma a un segundo cinturón urbano de Santiago
- Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre
- Santiago capta 8,7 millones de fondos europeos para la transformación del noroeste de la ciudad
- Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
- Uno de los accesos al casco histórico de Santiago permanecerá una semana cerrado al tráfico