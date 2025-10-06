Certamen fotográfico de Xea Ames y Concello para la difusión de su patrimonio local

La Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) y el Concello organizan la quinta edición del concurso de fotografía Enfoca Ames, que tiene como meta fomentar el acercamiento de los vecinos a los lugares más emblemáticos del mencionado municipio.

Los participantes tendrán que presentar una foto que recoja el patrimonio natural, artístico y/o cultural del Concello de Ames.

Se admite una instantánea por cada una de las tres categorías existentes, y la participación en el concurso es gratuita. El plazo de entrega de las imágenes va del 1 de octubre al 2 de noviembre de 2025, y las fotos tienen que ser enviadas, junto con la ficha de inscripción de la web, por correo electrónico (a la dirección enfocames@gmail.com).

Los concursantes autorizarán el uso de sus composiciones en las redes sociales de XEA con el hashtag #enfocames.