La Deputación de A Coruña invierte 6 millones en el programa MercaNaVila

La Deputación da Coruña ha presentado el programa MercaNaVila, una iniciativa dotada con 6 millones de euros destinada a impulsar el consumo de proximidad y apoyar al pequeño comercio en concellos de menos de 20.000 habitantes de la provincia.

El presidente de la Deputación, Valentín González Formoso, presentó el programa acompañado de las diputadas Rosa Ana García y Avia Veira, del portavoz del Gobierno provincial Bernardo Fernández y del presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas.

Formoso destacó que se trata de «uno de los mayores programas de impulso al consumo de proximidad activados en Galicia», con el que se pretende movilizar hasta 25 millones de euros en ventas en el pequeño comercio coruñés. «La Xunta presupone 7,5 millones de euros para toda Galicia este año en programas similares, mientras que la Deputación destina 6 millones solo a la provincia de A Coruña y exclusivamente a concellos de menos de 20.000 habitantes», subrayó.

El programa permitirá que cualquier persona mayor de edad pueda descargar bonos de descuento de hasta 100 euros a partir del 20 de octubre, a través de la web.

Los descuentos se aplicarán de forma directa en las compras, con valores de entre 5 y 15 euros según el importe de la compra, y estarán disponibles hasta el 20 de noviembre o hasta agotar el crédito disponible.

El plazo de inscripción de los comercios está abierto hasta el 20 de octubre y se estima que se sumarán alrededor de 2.500 establecimientos en toda la provincia. Hasta ahora, ya se han sumado establecimientos de diferentes puntos de la provincia, como Boiro, Rianxo, A Pobra do Caramiñal, Noia, Muros, Negreira, Santa Comba, Val do Dubra, Vimianzo, Corcubión o Fisterra, entre otros.

Por su parte, la diputada Avia Veira destacó que el comercio local es «cohesión social, contacto humano y generación de oportunidades en el rural». Vinculó esta iniciativa a otras políticas de la Deputación para promover el consumo de proximidad, como la campaña ‘A paisaxe que sabe’, y recordó el compromiso provincial con los concellos más pequeños a través del Plan Único, que este año destina «138 millones de euros a 93 concellos, 82 de ellos con menos de 20.000 habitantes».

El presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, felicitó a la Deputación «por una apuesta firme y decidida por el comercio de proximidad». «Donde hay comercio, hay vida: la gente pasea, habla, invierte en su localidad y da empleo a sus vecinos. Con MercaNaVila damos un paso importante para reactivar nuestras villas», aseguró.

Los establecimientos interesados pueden inscribirse hasta el 20 de octubre. A partir de esa fecha, la ciudadanía podrá descargar los bonos y utilizarlos hasta el 20 de noviembre en los comercios adheridos.