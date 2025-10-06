EduReferentes femeninos para animar al liderazgo desde las aulas de la comarca

La Xunta de Galicia llevará el ejemplo de mujeres líderes en sus ámbitos profesionales a 20 centros educativos –de ellos, siete de la comarca–, a través de la quinta edición del programa EduReferentes, impulsado por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, junto a Executivas de Galicia.

Así, recalarán en centros del entorno como el IES Fernando Blanco (Cee); IES Poeta Añón (Outes); IES Leliadoura (Ribeira); CPI Plurilingüe Fonte Díaz (Touro); CPI Plurilingüe de Vedra; IES Máximo Romero de Lema (Zas) o el IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín). La mecánica es la siguiente: el alumnado asiste a charlas de 50 minutos a cargo de dos profesionales referentes gallegas en dos ámbitos de ocupación diferentes, y así visibilizar la figura de la mujer en puestos tradicionalmente masculinizados. En estas sesiones se trabajan con los estudiantes los mitos sobre los diversos perfiles desde una perspectiva de género.

También se desarrollan talleres educativos sobre softskills (las competencias relacionadas con la forma que tiene una persona de relacionarse con su entorno social) y creatividad guiados por mujeres expertas y también centrados en la educación emocional con perspectiva de género.

Y, a mayores, el programa incluye mentorías individualizadas para una selección de cinco estudiantes por centro, en las que estas mujeres comparten su experiencia y conocimientos, apoyando al alumnado en la busca de sus fortalezas, habilidades e intereses a lo largo de diversas sesiones individualizadas.

Unos 4.500 chavales

En las cuatro anteriores ediciones del programa participaron e más de 4.500 alumnos, tal como resaltaron la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, y la nueva presidenta de la asociación Executivas de Galicia, Carmen Costas.

Executivas cuenta en su directorio con casi 400 referentes, y da respuesta a la falta de reconocimiento de las profesionales gallegas con trayectoria y prestigio que, a su vez, dan ejemplo en el aula.

Visibilizar el talento

«Los programas Referentes nas Aulas y EduReferentes de Executivas de Galicia nacen de la necesidad de contar con referentes femeninos que sirvan como ejemplos para las generaciones jóvenes en su actividad profesional, para que se dé visibilidad a las numerosas mujeres profesionales gallegas que son referentes en sus respectivos sectores», apuntan desde Executivas de Galicia, entidad que preside Carmen Costas.

En estos encuentros las referentes comparten sus experiencias con el alumnado, interactuando con la chavalada y respondiendo a cuestiones que les planteen en relación a sus carreras profesionales.

«Nuestro objetivo es que Referentes Galegas sea un canal que impulse y visibilice entre las jóvenes a todas las mujeres profesionales con talento que hay en nuestra comunidad y que constituyen un referente por su trayectoria y valía», continúan desde la entidad, que tiene entre sus socias a Victoria Vega, gerente en Talleres Vega Coruña SL, o Sandra Cid, de Lógicas Asesores.

El programa Referentes nas Aulas se llevó a cabo durante el 2019 en colaboración con la Diputación de Lugo, y se amplió a toda Galicia con más de setenta mujeres referentes.