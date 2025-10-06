Eliminan el asfalto y recuperan la Carballeira Municipal da Estrada

El alcalde, Gonzalo Louzao Dono, visitó estos días a Carballeira Municipal da Estrada -emplazada en la zona deportiva, al lado del recinto de la AGASP y el 112- donde llevan varias semanas ejecutando obras, en un intento por ganar espacio para la zona verde a través de la eliminación de las antiguas superficies asfaltadas.

El regidor acudió acompañado por el arquitecto técnico municipal de A Estrada, Daniel Órrea, y por el responsable de la empresa adjudicataria de estas obras, valorando sobre el terreno las intervenciones que los usuarios ya pueden encontrar materializadas. De hecho, aprovechando la bonanza metereológica, fueron muchos los estradenses que ya quisieron acercarse hasta esta área de esparcimiento para disfrutar de la sombra de los árboles centenarios y aprovechar el entorno para la práctica deportiva.

Nuevos senderos

En este entorno pudieron encontrarse con los nuevos caminos trazados, así como la supresión de la superficie de asfalto que hasta ahora había en la entrada principal del recinto.

Al respecto, hay que recordar que la intervención programada estuvo centrada en la eliminación de unos 300 metros cuadrados de la antigua zona pavimentada, en beneficio de la zona verde. Esa intervención supuso la retirada del aglomerado asfáltico que invadía la zona boscosa y que fue emplazado en la década de los 90, de manera que los vehículos ya no podrán acceder al recorrido.

Del mismo modo, la obra se amplió con la disposición de paseos con arena-cemento, por ser este un material de fácil integración y para el que se estima una durabilidad adecuada a las características de este entorno natural. Se trata de dos sendas que cruzan la Carballeira Municipal y tienen un ancho de 1,5 metros.

Además de acometerse rozas en el entorno, el regidor resaltó que «a zona verde é a que sae ampliada e mellorada, incrementando o espazo natural posto a disposición da cidadanía para gozar do aire libre e dun fermoso paraxe a escasa distancia dos institutos e moi próximo ao casco urbano”, aportaba Louzao.