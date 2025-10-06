Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Estrada inviste case 160.000 euros en mellorar as vías rurais de Codeseda e Ribela

O Plan Camiña Rural 2025 contempla a pavimentación de tres camiños municipais e cortes puntuais de tráfico durante a obra

Camiño que conecta o Ribela con Codeseda, a carón do río Umia

A Estrada

A Xunta de Goberno Local da Estrada aprobou hoxe o inicio do expediente de contratación das obras do Plan Camiña Rural 2025, financiado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Esta edición do programa centrará a súa actuación na pavimentación de tres vías municipais que conectan as parroquias de Ribela e Codeseda, cun orzamento próximo a 160.000 euros.

As vías seleccionadas presentan un deterioro importante: «O pavimento actual ten fochas e unha alta fisuración, o que permite a entrada de auga e provoca un colapso estrutural», explicou o alcalde, Gonzalo Louzao. «A capa de rodadura non cumpre coas esixencias de regularidade, macrotextura e rozamento, xerando problemas de seguridade, incomodidade na condución e ruídos polo tránsito».

Segundo o rexedor, unha das infraestruturas máis afectadas é o camiño que conecta o lugar da Igrexa (Ribela) co do Arnado (Codeseda), que transcorre a carón do río Umia. «Nesta zona, sombría e propensa ao deterioro, realizáronse sucesivos bacheos, pero agora é necesaria unha actuación máis profunda. Practicarase un aglomerado en quente tras a limpeza de foxos e o varrido da superficie», detallou Louzao.

Outra das vías que será pavimentada está nun ramal que atraviesa Trabadela, tamén na parroquia de Ribela, aplicándose a mesma metodoloxía: limpeza de foxos, varrido superficial, aglomerado en quente e rega de adherencia. A terceira actuación centrarase en A Portela, na parroquia de Codeseda.

Para a realización dos traballos será necesario un corte de tráfico durante unha xornada, e o Concello indicará itinerarios alternativos para minimizar os prexuízos aos veciños e usuarios destas vías.

Tras a aprobación do importe, as actuacións entran agora na fase de contratación das obras, co obxectivo de mellorar a seguridade e a calidade da mobilidade nas parroquias rurais da Estrada

