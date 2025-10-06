A Estrada inviste case 160.000 euros en mellorar as vías rurais de Codeseda e Ribela
O Plan Camiña Rural 2025 contempla a pavimentación de tres camiños municipais e cortes puntuais de tráfico durante a obra
El Correo Gallego
A Xunta de Goberno Local da Estrada aprobou hoxe o inicio do expediente de contratación das obras do Plan Camiña Rural 2025, financiado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Esta edición do programa centrará a súa actuación na pavimentación de tres vías municipais que conectan as parroquias de Ribela e Codeseda, cun orzamento próximo a 160.000 euros.
As vías seleccionadas presentan un deterioro importante: «O pavimento actual ten fochas e unha alta fisuración, o que permite a entrada de auga e provoca un colapso estrutural», explicou o alcalde, Gonzalo Louzao. «A capa de rodadura non cumpre coas esixencias de regularidade, macrotextura e rozamento, xerando problemas de seguridade, incomodidade na condución e ruídos polo tránsito».
Segundo o rexedor, unha das infraestruturas máis afectadas é o camiño que conecta o lugar da Igrexa (Ribela) co do Arnado (Codeseda), que transcorre a carón do río Umia. «Nesta zona, sombría e propensa ao deterioro, realizáronse sucesivos bacheos, pero agora é necesaria unha actuación máis profunda. Practicarase un aglomerado en quente tras a limpeza de foxos e o varrido da superficie», detallou Louzao.
Outra das vías que será pavimentada está nun ramal que atraviesa Trabadela, tamén na parroquia de Ribela, aplicándose a mesma metodoloxía: limpeza de foxos, varrido superficial, aglomerado en quente e rega de adherencia. A terceira actuación centrarase en A Portela, na parroquia de Codeseda.
Para a realización dos traballos será necesario un corte de tráfico durante unha xornada, e o Concello indicará itinerarios alternativos para minimizar os prexuízos aos veciños e usuarios destas vías.
Tras a aprobación do importe, as actuacións entran agora na fase de contratación das obras, co obxectivo de mellorar a seguridade e a calidade da mobilidade nas parroquias rurais da Estrada
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- Vivienda y servicios accesibles dan forma a un segundo cinturón urbano de Santiago
- Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
- La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo
- Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre