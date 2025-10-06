Herido grave en una pierna un hombre que hacía desbroces en su finca en Melide

Un hombre ha resultado gravemente herido en una pierna cuando realizaba labores de desbroce en una finca de su propiedad en la parroquia de Furelos, en Melide.

Según informa el 112 Galicia, el herido fue evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital Clínico de Santiago. Algún objeto pudo saltarle a la pierna mientras realizaba labores de desbroce en una zona de monte y aislada.

El suceso se produjo cerca de las 17.00 horas de este lunes. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron equipos de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil, Protección Civil de Melide y Bomberos de Arzúa.

Si bien el rescate no fue necesario, los bomberos colaboraron con el equipo médico para efectuar el traslado desde el lugar del accidente al helicóptero medicalizado que esperaba cerca para culminar la evacuación.