Malestar por los cortes de luz en el polígono de Bértoa-Carballo

La Comunidad de Propietarios del Polígono de Carballo mostró su preocupación y malestar por los cortes de luz que vienen sufriendo en los últimos meses.

El 9 de agosto sufrieron un apagón eléctrico de más de dos horas «que provocó importantes perjuicios en varias empresas, especialmente en aquellas con procesos productivos sensibles a este tipo de incidencias. En algunos casos, los daños derivados del corte alcanzaron los 9.000 euros», afirman.

Lo que en un primer momento parecía un hecho aislado —teniendo en cuenta que desde la puesta en marcha de la subestación eléctrica del polígono la estabilidad del suministro había sido óptima— se ha repetido en varias ocasiones. Solo en el mes de agosto «se registraron cuatro cortes, y en septiembre y octubre se produjeron nuevas interrupciones, la última el sábado 4 a las 08.55 horas, con una duración aproximada de diez minutos».

La mayoría de los cortes se han producido en fin de semana, lo que les hace pensar a la Comunidad de Propietarios que «podrían tratarse de intervenciones programadas». Sin embargo, añaden, «no se ha recibido comunicación previa por parte de la distribuidora». Por ello, se han puesto en contacto con Unión Fenosa Distribución para conocer las causas y trasladarle los perjuicios sufridos.