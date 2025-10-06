Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Porto do Son completa a terceira fase do proxecto de mellora da iluminación pública

O Concello acada máis dun 80 % de luminarias LED e estima un aforro enerxético do 70 % mensual

Nova iluminaria en Porto do Son

Nova iluminaria en Porto do Son / Cedida

Porto do Son

O Concello de Porto do Son vén de rematar a terceira fase do proxecto de mellora eficiente da iluminación pública, que abrangue as parroquias de Baroña, Caamaño, Xuño, Noal, Nebra, Goiáns e Miñortos.

Esta actuación supón un investimento total de 505.143 euros, dos cales 429.371 foron achegados polo Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) a través do programa DUS 5000, mentres que o Concello asumiu 75.771 euros.

Os traballos incluíron a substitución de 1.050 puntos de luz por luminarias de tecnoloxía LED, a instalación de 16 novos centros de mando, a renovación doutros 25, a mellora das conexións a terra e a actualización do cableado. Ademais, implantouse un sistema de xestión remota en todos os centros de mando, que permitirá un control máis eficiente do consumo.

Coa finalización desta fase, Porto do Son acada máis dun 80 % de luminarias LED en todo o municipio, o que se traduce nun aforro enerxético estimado do 70 % ao mes, avanzando cara a un modelo de iluminación pública máis sostible, moderno e eficiente.

