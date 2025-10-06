Porto do Son completa a terceira fase do proxecto de mellora da iluminación pública
O Concello acada máis dun 80 % de luminarias LED e estima un aforro enerxético do 70 % mensual
El Correo Gallego
O Concello de Porto do Son vén de rematar a terceira fase do proxecto de mellora eficiente da iluminación pública, que abrangue as parroquias de Baroña, Caamaño, Xuño, Noal, Nebra, Goiáns e Miñortos.
Esta actuación supón un investimento total de 505.143 euros, dos cales 429.371 foron achegados polo Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) a través do programa DUS 5000, mentres que o Concello asumiu 75.771 euros.
Os traballos incluíron a substitución de 1.050 puntos de luz por luminarias de tecnoloxía LED, a instalación de 16 novos centros de mando, a renovación doutros 25, a mellora das conexións a terra e a actualización do cableado. Ademais, implantouse un sistema de xestión remota en todos os centros de mando, que permitirá un control máis eficiente do consumo.
Coa finalización desta fase, Porto do Son acada máis dun 80 % de luminarias LED en todo o municipio, o que se traduce nun aforro enerxético estimado do 70 % ao mes, avanzando cara a un modelo de iluminación pública máis sostible, moderno e eficiente.
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- Vivienda y servicios accesibles dan forma a un segundo cinturón urbano de Santiago
- Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
- La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
- La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo