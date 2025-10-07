AUDIOVISUAL
A actriz e directora Carmen Méndez amadriña os Premios Fouciño de Baio
O festival comezará o día 23 coa proxección da curtametraxe 'Pura'
Os V Premios Fouciño, que se celebran entre o 23 e o 25 de outubro en Baio (Zas), terán como madriña á actriz e directora Carmen Méndez. O festival botará a andar coa proxección de Pura, curtametraxe da propia Méndez, gañadora na súa categoría dos Mestre Mateo neste 2025.
O pase estará acompañado pola súa creadora e terá ao remate un encontro co público. Cabe destacar que Pura é unha peza que xa foi premiada en festivais como Curtocircuíto. Festival Internacional de Cinema (Premio Supernova e Premio Cátedra Cruz Roja -USC); o Aguilar Film Festival (Mellor curta dirixida por unha muller, Mellor Montaxe e Premio do Público); ou o Festival de Cine de Roca (Premio do Público e Mellor curtametraxe galega).
A organización dos Fouciño aposta este ano por un cinema comprometido no social e innovador no formal, sempre desde o carácter local e íntimo das historias, ese “cinema de proximidade” que caracteriza a selección dos Premios Fouciño.
Obxectivos e organización
Os Premios Fouciño de cinema nacen coa intención de dinamizar a Costa da Morte e loitar contra o seu illamento cultural, achegando unha programación innovadora e vangardista a un concello rural como é Zas.
Desde a primeira edición, os Fouciño convertéronse nun importante punto de encontro do sector e fixéronse un oco dentro do panorama audiovisual Galego. Logo do éxito da derradeira edición, os Premios Fouciño, primeiro certame de curtametraxes da Costa da Morte, afrontan a súa quinta Edición, co obxetivo de volver a traer o mellor do cine galego de cada ano a Baio.
Da organización encárgase, un ano máis, a A.C. Premios Fouciño, co apoio como coorganizador do Concello de Zas e a colaboración da Deputación da Coruña.
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
- El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
- «Queremos exportar un nuevo modelo de movilidad de Santiago al resto de Europa»
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- Raxoi quiere retomar la reurbanización de Castrón Douro con una inversión de un millón de euros