A actriz e directora Carmen Méndez amadriña os Premios Fouciño de Baio

O festival comezará o día 23 coa proxección da curtametraxe 'Pura'

Carmen Méndez será a madriña da quinta edición dos Premios Fouciño.

Carmen Méndez será a madriña da quinta edición dos Premios Fouciño. / Sabela Eiriz

José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

Os V Premios Fouciño, que se celebran entre o 23 e o 25 de outubro en Baio (Zas), terán como madriña á actriz e directora Carmen Méndez. O festival botará a andar coa proxección de Pura, curtametraxe da propia Méndez, gañadora na súa categoría dos Mestre Mateo neste 2025. 

O pase estará acompañado pola súa creadora e terá ao remate un encontro co público. Cabe destacar que Pura é unha peza que xa foi premiada en festivais como Curtocircuíto. Festival Internacional de Cinema (Premio Supernova e Premio Cátedra Cruz Roja -USC); o Aguilar Film Festival (Mellor curta dirixida por unha muller, Mellor Montaxe e Premio do Público); ou o Festival de Cine de Roca (Premio do Público e Mellor curtametraxe galega).

A organización dos Fouciño aposta este ano por un cinema comprometido no social e innovador no formal, sempre desde o carácter local e íntimo das historias, ese “cinema de proximidade” que caracteriza a selección dos Premios Fouciño.

Obxectivos e organización

Os Premios Fouciño de cinema nacen coa intención de dinamizar a Costa da Morte e loitar contra o seu illamento cultural, achegando unha programación innovadora e vangardista a un concello rural como é Zas.

Desde a primeira edición, os Fouciño convertéronse nun importante punto de encontro do sector e fixéronse un oco dentro do panorama audiovisual Galego. Logo do éxito da derradeira edición, os Premios Fouciño, primeiro certame de curtametraxes da Costa da Morte, afrontan a súa quinta Edición, co obxetivo de volver a traer o mellor do cine galego de cada ano a Baio.

Da organización encárgase, un ano máis, a A.C. Premios Fouciño, co apoio como coorganizador do Concello de Zas e a colaboración da Deputación da Coruña.

