Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Axuda ao pósito fisterrán para o seu plan anual de comercialización

Este apoio tamén está destinado a mellorar a presentación e conservación dos produtos para acadar mellores prezos e impulsar o emprego na lonxa

A deputada provincial de Mar, Cristina Capelán, na súa visita a Fisterra.

A deputada provincial de Mar, Cristina Capelán, na súa visita a Fisterra. / Deputación da Coruña

José Manuel Ramos Lavandeira

Fisterra

A deputada provincial de Mar, Cristina Capelán Cancelo, visitou a Confraría de Pescadores de Fisterra, coa que a Deputación colabora a través dunha achega de 24.000 euros destinada a impulsar o seu programa anual de comercialización pesqueira e apoiar o relevo xeracional, no marco da liña de axudas ás confrarías dotada cun orzamento de 800.000 €.

O apoio da Deputación contribúe tamén a mellorar a presentación e conservación dos produtos para acadar mellores prezos e impulsar o emprego na lonxa, onde se contratou unha nova persoa para reforzar a actividade de subasta. A confraría conta cun dos armadores máis novos de España, un rapaz de 19 anos, «exemplo do éxito das políticas de relevo xeracional», subliñou Capelán.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents