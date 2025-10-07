Axuda ao pósito fisterrán para o seu plan anual de comercialización
Este apoio tamén está destinado a mellorar a presentación e conservación dos produtos para acadar mellores prezos e impulsar o emprego na lonxa
Fisterra
A deputada provincial de Mar, Cristina Capelán Cancelo, visitou a Confraría de Pescadores de Fisterra, coa que a Deputación colabora a través dunha achega de 24.000 euros destinada a impulsar o seu programa anual de comercialización pesqueira e apoiar o relevo xeracional, no marco da liña de axudas ás confrarías dotada cun orzamento de 800.000 €.
O apoio da Deputación contribúe tamén a mellorar a presentación e conservación dos produtos para acadar mellores prezos e impulsar o emprego na lonxa, onde se contratou unha nova persoa para reforzar a actividade de subasta. A confraría conta cun dos armadores máis novos de España, un rapaz de 19 anos, «exemplo do éxito das políticas de relevo xeracional», subliñou Capelán.
