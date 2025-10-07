ACCIDENTE LABORAL
Dous traballadores feridos tras caer dun tellado en Mazaricos
Un deles foi evacuado en helicóptero porque non podía mover as pernas
Dous traballadores resultaron feridos esta tarde tras caer dun tellado no lugar de Ponte Olveira, en Mazaricos. Un deles tivo que ser evacuado en helicóptero porque non podía mover as pernas, mentres que o compañeiro foi trasladado en ambulancia por posible luxación, igualmente nas extremidades inferiores.
Segundo a información recollida no 112 Galicia, os dous operarios caeron dun tellado cando cortaban unhas chapas. Poderían estar a unha altura aproximada de cinco metros, tal e como explicaron os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que deron a voz de alerta ás 17.30 horas desta tarde.
Para a atención dos feridos, foron enviadas varias dotacións, unha delas a bordo do helicóptero para a evacuación dun dos traballadores que, aínda que tiña sensibilidade, non movía as pernas.
Ata o lugar foron mobilizados tamén axentes da Garda Civil e membros do GES de Muros.
- El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
- «Queremos exportar un nuevo modelo de movilidad de Santiago al resto de Europa»
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Raxoi quiere retomar la reurbanización de Castrón Douro con una inversión de un millón de euros