Comezan os traballos de restauracióndo encoro da área da Presa en Frades
O Concello asumirá a súa titularidade cando se rematen as obras
A Xunta financia o proxecto con preto de 50.000 euros
Augas de Galicia iniciou onte as obras de recuperación do encoro sobre o río Tambre e de posta en valor da contorna fluvial da área recreativa da Presa, na parroquia de Ledoira (Frades). Uns traballos froito do convenio de colaboración asinado o pasado 27 de setembro pola conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, e o alcalde de Frades, Roberto Rey.
A Xunta financia con preto de 50.000 euros os traballos, mentres que o Concello asumirá a titularidade do encoro cando os traballos de restauración estean rematados.
As intervencións consisten na restauración dun tramo de 15 metros do encoro, punto no que se xerou unha das principais praias fluviais de Frades. Para iso utilizaranse bloques de pedra granítica de entre 400 e 800 quilogramos, que permitirán reconstruír unha infraestrutura que na actualidade se atopa deteriorada debido ás enchentes e temporais do último inverno.
"Agardamos que este cambio de titularidade facilite tamén que dende o Concello poidamos realizar os traballos de mantemento e conservación na totalidade da área recreativa da Presa", apunta Roberto Rey .
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
- La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- «Queremos exportar un nuevo modelo de movilidad de Santiago al resto de Europa»
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Raxoi quiere retomar la reurbanización de Castrón Douro con una inversión de un millón de euros