Herido un operario de carreteras al ser atropellado en Cee

Un operario de una empresa de carreteras resultó herido esta mañana al ser atropellado por un vehículo en Cee. El trabajador, que sufrió heridas en las piernas y en la cabeza, fue trasladado en ambulancia al Hospital Virxe da Xunqueira.

El accidente se produjo en la carretera que une Cee y Muxía, a la altura del lugar de Pereiriña en torno a las 11.30 horas, y hasta el lugar fueron movilizados profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos de Cee y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Este es el segundo atropello en poco más de doce horas en Cee. El primero resultó mortal, ya que falleció un vecino de Corcubión y el conductor se dio a la fuga.