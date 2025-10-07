Investigan la muerte de una persona por un posible atropello en Cee
Testigos apuntan que vieron un vehículo en el lugar
Redacción
El servicio de emergencias 112 de Galicia ha informado en la madrugada de este martes de que han encontrado el cuerpo de una persona en la carretera AC-445, a la altura del municipio coruñés de Cee, en lo que apunta a un accidente de tráfico.
La Axencia Galega de Emergencias (Axega) ha comunicado poco después de la medianoche de una persona fallecida en la AC-445 en la avenida Finisterre de esta localidad situada en la provincia de A Coruña.
En la misma plataforma, ha señalado que se está investigando la muerte en relación a un posible atropello pese a la ausencia del coche en el lugar del accidente, si bien ha apuntado a que «hay testigos que vieron un turismo». El equipo encargado de coordinarlo es el EIS (Equipo de Investigación de Siniestros) de Santiago de Compostela.
En el operativo han participado efectivos de Urxencias sanitarias de Galicia 061, Guardia Civil y Protección Civil.
