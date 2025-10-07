Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un hombre mientras manejaba un tractor en Melide

Los equipos de intervención barajan la posibilidad de que la persoa sufriera una indisposición antes de chocar el tractor contra un muro

Archivo - Helicóptero medicalizado del 061 con base en Santiago.

El Correo Gallego

Un hombre ha fallecido este martes mientras manejaba un tractor en Melide. Según informa el 112 Galicia, los equipos de intervención barajan la posibilidad de que la persona sufriera una indisposición antes de chocar contra un muro.

El suceso tuvo lugar cerca de las 19.00 horas en Furelos, Melide. La persona alertante indicó a Urxencias que el hombre iba a pesar mercancía a la cooperativa y que probablemente sufriera una indisposición previa porque en lugar de frenar, aceleró y chocó contra un muro.

Por su parte, el equipo médico tenía en marcha una dotación a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago que fue anulado tras confirmarse el fallecimiento del hombre.

Además de los efectivos sanitarios, al lugar de los hechos acudieron agentes de la Guardia Civil, voluntarios de Protección Civil y Bomberos de Arzúa que, según informa el 112, volvieron a su base en cuanto confirmaron que la víctima estaba accesible.

Segundo accidente agrícola

Se trata del segundo incidente agrícola que tiene lugar en Furelos, tras el ocurrido este pasado lunes, cuando un hombre resultó gravemente herido en una pierna mientras realizaba tareas de desbroce en una finca de su propiedad, teniendo que ser evacuado en helicóptero al Hospital Clínico de Santiago.

