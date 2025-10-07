Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Concello da Estrada advirte ás empresas do polígono de Toedo: prohibido depositar residuos industriais nos colectores comúns

O concelleiro Óscar Durán lembra que os contedores están destinados só a lixo doméstico e avanza que se realizará un seguimento para identificar infraccións se persiste o problema

Lixo industrial depositado nos colectores do polígono

Lixo industrial depositado nos colectores do polígono / Cedida

El Correo Gallego

A Estrada

O Concello da Estrada reiterou hoxe a prohibición de depositar residuos procedentes da actividade industrial nos contedores do parque empresarial de Toedo, logo de detectarse repetidos incumprimentos por parte dalgunhas empresas.

O concelleiro de Servizos Municipais, Óscar Durán, lembrou que estes colectores están destinados exclusivamente a lixo asimilable ao doméstico, e que cada empresa ten a obrigación de contratar un xestor autorizado para o tratamento do refugallo xerado pola súa actividade.

«Non o dicimos por capricho do Concello, senón porque as empresas recolledoras nos están trasladando esta situación e non queren recollelo, xa que tamén para elas supón un problema», explicou Durán, facendo fincapé na necesidade de cumprir coa normativa ambiental e de xestión de residuos.

Entre os materiais indebidamente depositados figuran plásticos, cartóns e elementos de embalaxe industriais, que deben ser xestionados dentro dos sistemas internos de reciclaxe de cada empresa, e non a través dos colectores comúns situados nas vías do polígono.

Durán advertiu ademais de que, se a situación continúa, o Concello e as empresas recolledoras poderán rastrexar a orixe dos residuos mediante elementos identificativos como códigos de barras, co fin de impor as sancións correspondentes aos responsables.

«Queremos lanzar un aviso claro: a recollida de lixo do polígono industrial non se realiza xunto coa urbana. Nestes colectores pódese depositar o lixo que xeraría calquera cidadán, pero o derivado da actividade empresarial debe xestionarse a través dun servizo autorizado», subliñou o concelleiro.

O goberno local fai así un chamamento á responsabilidade das empresas para manter a orde, a limpeza e o correcto funcionamento do servizo de recollida no parque empresarial de Toedo, evitando problemas ambientais e sancións innecesarias.

