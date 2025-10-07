O Concello da Estrada advirte ás empresas do polígono de Toedo: prohibido depositar residuos industriais nos colectores comúns
O concelleiro Óscar Durán lembra que os contedores están destinados só a lixo doméstico e avanza que se realizará un seguimento para identificar infraccións se persiste o problema
El Correo Gallego
O Concello da Estrada reiterou hoxe a prohibición de depositar residuos procedentes da actividade industrial nos contedores do parque empresarial de Toedo, logo de detectarse repetidos incumprimentos por parte dalgunhas empresas.
O concelleiro de Servizos Municipais, Óscar Durán, lembrou que estes colectores están destinados exclusivamente a lixo asimilable ao doméstico, e que cada empresa ten a obrigación de contratar un xestor autorizado para o tratamento do refugallo xerado pola súa actividade.
«Non o dicimos por capricho do Concello, senón porque as empresas recolledoras nos están trasladando esta situación e non queren recollelo, xa que tamén para elas supón un problema», explicou Durán, facendo fincapé na necesidade de cumprir coa normativa ambiental e de xestión de residuos.
Entre os materiais indebidamente depositados figuran plásticos, cartóns e elementos de embalaxe industriais, que deben ser xestionados dentro dos sistemas internos de reciclaxe de cada empresa, e non a través dos colectores comúns situados nas vías do polígono.
Durán advertiu ademais de que, se a situación continúa, o Concello e as empresas recolledoras poderán rastrexar a orixe dos residuos mediante elementos identificativos como códigos de barras, co fin de impor as sancións correspondentes aos responsables.
«Queremos lanzar un aviso claro: a recollida de lixo do polígono industrial non se realiza xunto coa urbana. Nestes colectores pódese depositar o lixo que xeraría calquera cidadán, pero o derivado da actividade empresarial debe xestionarse a través dun servizo autorizado», subliñou o concelleiro.
O goberno local fai así un chamamento á responsabilidade das empresas para manter a orde, a limpeza e o correcto funcionamento do servizo de recollida no parque empresarial de Toedo, evitando problemas ambientais e sancións innecesarias.
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
- El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
- «Queremos exportar un nuevo modelo de movilidad de Santiago al resto de Europa»
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- Raxoi quiere retomar la reurbanización de Castrón Douro con una inversión de un millón de euros