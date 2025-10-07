Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Concello de Porto do Son culmina a modernización da Estación Depuradora de Augas Residuais de Xuño

As obras supoñen melloras na eficiencia e no control do proceso de depuración, cun investimento de máis de 93.000 euros financiados pola Deputación da Coruña,

Melloras do EDAR en Xuño

Melloras do EDAR en Xuño / Cedida

El Correo Gallego

PPorto do Son

O Concello de Porto do Son vén de concluír as obras de modernización da Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Xuño, unha actuación financiada polo POS+ Adicional 2/2022 da Deputación da Coruña cun investimento total de 93.593 euros.

Esta intervención permitiu mellorar a eficiencia, a seguridade e o control automatizado do proceso de depuración, a través da renovación do sistema de bombeo, a instalación dun novo depósito semisoterrado e a optimización da automatización da planta.

O proxecto incluíu a substitución do antigo sistema de bombeo por outro máis adaptado á xeometría e ao espazo dispoñible, así como a instalación dunha estación remota de telecontrol, que conecta os dispositivos locais cos sistemas de control remoto. Ademais, incorporáronse un sensor de detección de alivios e unha sonda de osíxeno para mellorar a supervisión dos procesos.

Renováronse tamén os elementos de caldeiraría en aceiro inoxidable, incluíndo a valvularía necesaria para o correcto funcionamento da instalación e para permitir o mantemento das bombas sen interrupción do servizo. O novo cadro de bombeo conta con dúas bombas, sistemas de protección eléctrica, alarma vía SMS e medidas de seguridade fronte a sobretensións.

O Concello destacou que esta actuación supón un paso máis na súa aposta pola mellora continua das infraestruturas hidráulicas municipais e pola xestión sostible dos recursos naturais.

En palabras do goberno local, «a modernización da EDAR de Xuño garante un servizo máis eficiente, seguro e respectuoso co medio ambiente, reforzando o compromiso do Concello coa calidade de vida da veciñanza».

