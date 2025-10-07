Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arzúa remata a mellora integral da rúa Calexa aportando fondos propios para satisfacer "as necesidades dos veciños"

A zona de aparcamento foi acondicionada con gabia revestida de formigón e unha completa rede de pluviais baixo o pavimento

A edil de Turismo, Begoña Balado, visitou a zona en obras

O Concello de Arzúa ven de finalizar unhas obras de mellora e poñer en marcha outras na rúa Calexa, un proxecto que, según sinalan dende a Administración local foi ampliado significativamente tras "escoitar as necesidades da veciñanza" nunha reunión mantida coa comunidade.

Nun principio o proxecto foi financiado cunha partida da Deputación Provincial, sen embargo o Goberno municipal decidiu ampliar o alcance da actuación con fondos propios "para dar unha resposta máis completa ás demandas cidadás". A intervención xa está en funcionamento e nos próximos días completarase coa colocación do mobiliario urbano.

Por un lado, toda a zona de aparcamento foi acondicionada con gabia revestida de formigón e unha completa rede de pluviais baixo o pavimento, con sumidoiros aproximadamente cada 25-30 metros no lateral dereito (en subida), culminando cun sobrancho en aglomerado.

A maiores, executouse unha ampliación que comprende a parte superior das edificacións, tamén con gabia revestida, e o acondicionamento da zona diante dos edificios, que inclúe un sistema de recollida de augas pluviais.

A edil de Turismo, Begoña Balado, destacou "o compromiso do goberno local por escoitar a cidadanía e mellorar a calidade de vida nos nosos espazos urbanos", e que a ampliación da rúa Calexa "responde a ese obxectivo de aproveitar e embelecer o noso entorno para o disfrute de todos os veciños e veciñas".

