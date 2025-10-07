A Deputación da Coruña licita por 246.110 € as obras de mellora do firme dun tramo da estrada DP-2405 en Ordes
As empresas interesadas poden presentar as súas ofertas ata o 3 de novembro a través da Plataforma de Contratación do Estado
O prazo previsto para a execución dos traballos é de cinco meses
A Deputación da Coruña vén de sacar a licitación un novo proxecto de mellora da rede viaria provincial, neste caso na estrada DP-2405 ao seu paso polo concello de Ordes, cun orzamento de 246.110,77 euros. As actuacións centraranse nun tramo de un quilómetro entre os puntos quilométricos 5+200 e 6+200, e poderán presentar ofertas as empresas interesadas ata o vindeiro 3 de novembro.
O proxecto prevé unha intervención integral que inclúe a apertura de cunetas, limpeza de paseos e o fresado e reposición puntual do firme deteriorado. A actuación principal será o estendido dunha nova capa de mestura bituminosa en quente de cinco centímetros de espesor ao longo de todo o ancho da calzada, co obxectivo de mellorar a durabilidade e a comodidade da circulación.
Tamén se renovará por completo a sinalización horizontal mediante pintura branca en eixes, arcenes, símbolos e cebreados. Ademais, executarase unha canalización de 94 metros de lonxitude cunha nova cuneta de formigón e instalaranse 90 metros de barreira de seguridade, garantindo así unha mellora da seguridade viaria. O proxecto inclúe tamén a correspondente xestión de residuos segundo a normativa vixente.
O prazo previsto para rematar as obras é de cinco meses. Esta intervención en Ordes enmárcase no compromiso da Deputación da Coruña por mellorar a seguridade da rede de estradas provincial, reforzar a conectividade entre concellos e facilitar desprazamentos máis seguros e eficientes para a veciñanza.
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
- El cierre de la base de Ryanair ya es causa de despido en otras empresas en Lavacolla: «Afectará a toda Galicia»
- «Queremos exportar un nuevo modelo de movilidad de Santiago al resto de Europa»
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- La transformación de un histórico edificio de Santiago en un restaurante de dos plantas se retrasa un año más
- Raxoi quiere retomar la reurbanización de Castrón Douro con una inversión de un millón de euros