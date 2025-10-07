SEGURIDADE
Seis novos axentes da Policía Local en Carballo
O cadro de persoal pasa agora a estar integrado por 33 profesionais
A Policía Local de Carballo incorporou seis novos axentes. David Nieto Seoane, Javier María Vidal Paredes, Héctor Juan Picado Outeiral, Adrián Casas Pernas, Aarón Pedroso Fernández e Juan Pazos Gonçalvez asinaron os seus contratos como funcionarios de carreira despois de completar a súa formación na Academia Galega de Seguridade.
No mes de xaneiro asinaran como axentes en prácticas, tras superar o proceso selectivo correspondente, e no verán realizaron as súas prácticas xa en Carballo.
No acto de incorporación participaron a alcaldesa en funcións, Belén Lendoiro; o concelleiro de Policía, Juan Seoane; o xefe da Policía Local, Pedro Cancela, e varios compañeiros e compañeiras dos novos axentes.
Coas últimas incorporacións, o cadro de persoal da Policía Local de Carballo pasa a estar integrado por un total de 33 profesionais.
