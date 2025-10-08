Ames abre o mercado de productos da horta e artesanía ao sector hostaleiro
O Concello organiza unha xuntanza para que os profesionais da hostalería coñezan os produtos e produtores locais
El Correo Gallego
O Concello de Ames, a través da Concellaría de Promoción Económica, organizará o vindeiro luns 13 de outubro unha xuntanza co persoal das empresas amesás relacionadas coa hostalería e a restauración. O encontro celebrarase ás 9.30 horas no salón de plenos da Casa do Concello, en Bertamiráns, e busca dar a coñecer entre os profesionais o mercado de produtos da horta e artesanía, que se celebra todos os sábados na praza da Maía.
A concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, sinala que «a través desta xuntanza coa hostalería amesá tratamos de abrir o mercado aos profesionais hostaleiros e da restauración para que coñezan os produtos que se venden e tamén saiban quen produce ditos produtos. Queremos implicar ao sector hostaleiro no mercado co obxectivo de organizar diferentes actividades en colaboración con eles. Un dos obxectivos é organizar un concurso de tapas con produtos do mercado».
O encontro pretende establecer sinerxías entre os establecementos hostaleiros e os produtores de alimentos, promovendo unha colaboración que impulse a visibilidade da produción local e fomente un espazo de encontro entre produtores e consumidores. Ademais, a iniciativa busca transformar o mercado nun centro de vida social e económica de Bertamiráns, sensibilizar á veciñanza sobre a importancia da alimentación saudable e sostible e fomentar a economía local, apoiando novas persoas produtoras, artesás e actividades culturais.
