Carmen Calvo defiende en Padrón el feminismo como garantía de democracia
Así lo explicó en un acto del centro de información comarcal Terras de Iria
Reclama que se prioricen los asuntos que afectan a las mujeres
La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, reivindicó en el auditorio de Padrón la fuerza del feminismo para plantarle cara a los discursos actuales «que ponen en peligro a la democracia». Al hilo, indicó que no puede haber democracia si no existe igualdad y que, conquistados los espacios públicos, es hora de que las administraciones «aborden como prioritarios los asuntos que afectan a las mujeres», reseñaba.
Así lo aseguraba Calvo en la capital del Sar, al presentar su libro 'Nosotras: el feminismo en democracia', en el que incluye los avances y los retos del feminismo español. En el acto, organizado por el Centro de Información á Muller Terras de Iria, estuvo acompañada por el alcalde de Padrón, Anxo Arca; el de Dodro, Xabier Castro; la edila de Igualdade de Rois, Mercedes Basante; y la concejala de Igualdade de Padrón, Mariló Saco. También participaron en los actos munícipes como Chus Campos, Luis Mariño o Laura Horta.
Igualdad
«Para que exista democracia plena tiene que haber igualdad. Eso es básico. A partir de ahí, hablaremos de feminismo cuando podamos plantear una agenda propia de las mujeres”, reseñaba Carmen Calvo, quien definió el feminismo como «una revolución que cambia mentalidades y actitudes y que se construye no en contra de los hombres, si no en contra de un sistema que perjudica a las mujeres». La presidenta del Consejo de Estado explicó que su libro trata sobre el «cuerpo y el poder», y resaltó que, mientras los hombres ganaban en el siglo XVIII la condición de ciudadanos dueños de sí mismos, se excluyó a las mujeres. Hoy en día, resaltó, «aún se cuestiona el aborto y se comercia con su cuerpo con prácticas como la prostitución y los vientres de alquiler».
La presentación Nosotras: el feminismo en democracia estuvo precedida por una visita institucional al Concello de Padrón, donde Carmen Calvo fue recibida por el alcalde y otros miembros del gobierno local. La presidenta del Consejo de Estado firmó en el Libro de Honra padronés, y recibió de manos del regidor Anxo Arca una figura de Sargadelos de Rosalía de Castro y el libro que recoge los escritos feministas de la autora galega máis universal.
