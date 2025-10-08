Carmen Calvo defiende en Padrón el feminismo como garantía de democracia

La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, reivindicó en el auditorio de Padrón la fuerza del feminismo para plantarle cara a los discursos actuales «que ponen en peligro a la democracia». Al hilo, indicó que no puede haber democracia si no existe igualdad y que, conquistados los espacios públicos, es hora de que las administraciones «aborden como prioritarios los asuntos que afectan a las mujeres», reseñaba.

Así lo aseguraba Calvo en la capital del Sar, al presentar su libro 'Nosotras: el feminismo en democracia', en el que incluye los avances y los retos del feminismo español. En el acto, organizado por el Centro de Información á Muller Terras de Iria, estuvo acompañada por el alcalde de Padrón, Anxo Arca; el de Dodro, Xabier Castro; la edila de Igualdade de Rois, Mercedes Basante; y la concejala de Igualdade de Padrón, Mariló Saco. También participaron en los actos munícipes como Chus Campos, Luis Mariño o Laura Horta.

Igualdad

«Para que exista democracia plena tiene que haber igualdad. Eso es básico. A partir de ahí, hablaremos de feminismo cuando podamos plantear una agenda propia de las mujeres”, reseñaba Carmen Calvo, quien definió el feminismo como «una revolución que cambia mentalidades y actitudes y que se construye no en contra de los hombres, si no en contra de un sistema que perjudica a las mujeres». La presidenta del Consejo de Estado explicó que su libro trata sobre el «cuerpo y el poder», y resaltó que, mientras los hombres ganaban en el siglo XVIII la condición de ciudadanos dueños de sí mismos, se excluyó a las mujeres. Hoy en día, resaltó, «aún se cuestiona el aborto y se comercia con su cuerpo con prácticas como la prostitución y los vientres de alquiler».

Carmen Calvo firma en el Libro de Honra de Padrón con el alcalde Anxo Arca a su lado / Concello

La presentación Nosotras: el feminismo en democracia estuvo precedida por una visita institucional al Concello de Padrón, donde Carmen Calvo fue recibida por el alcalde y otros miembros del gobierno local. La presidenta del Consejo de Estado firmó en el Libro de Honra padronés, y recibió de manos del regidor Anxo Arca una figura de Sargadelos de Rosalía de Castro y el libro que recoge los escritos feministas de la autora galega máis universal.