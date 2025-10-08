Dos científicos del área de Santiago formados en la USC, entre los premiados en el Día da Ciencia en Galicia

El talento científico con raíces en la comarca compostelana vuelve a brillar en el panorama gallego. La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) distingue este año con cinco Medallas de Investigación a profesionales de primer nivel, entre los que destacan dos nombres del área de Santiago: Francisco J. Blanco García, natural de Cee (1963), y María Carmen Veiga Barbazán, de Brión (1959). Ambos representan dos caras complementarias de la ciencia hecha en Galicia: la investigación médica y biotecnológica aplicada al bienestar y a la sostenibilidad.

Francisco J. Blanco: la medicina personalizada desde Costa da Morte

El doctor Francisco J. Blanco García es una de las figuras más destacadas de la reumatología en Europa. Catedrático de Reumatología en la Universidade da Coruña (UDC) y jefe del Servicio de Reumatología Clínica y Traslacional en el CHUAC, lleva décadas combinando práctica clínica e investigación de vanguardia.

Formado en Medicina y Cirugía en la USC, Fernando J. Blanco mantiene estrechos vínculos con la universidad compostelana / Cedida

Su trabajo está centrado en entender los mecanismos moleculares de las artrosis y enfermedades articular, introduciendo el uso de la inteligencia artificial y del big data para anticipar la evolución de cada paciente y diseñar tratamientos personalizados.

Formado en Medicina y Cirugía en la Universidad de Santiago de Compostela, Blanco mantiene una relación estrecha con la USC, participando en la docencia clínica del Grao en Medicina y colaborando con equipos compostelanos en proyectos de investigación biomédica. Su trayectoria, reconocida con la Medalla Ángeles Alvariño González, simboliza una de las apuestas más sólidas de la ciencia gallega por la medicina de precisión.

Mª Carmen Veiga: biotecnología ambiental con acento brionés

La profesora Mª Carmen Veiga Barbazán, también vinculada a la UDC, es una referencia en el ámbito de la ingeniería química y la biotecnología ambiental. Catedrática e investigadora en el Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA), su trabajo combina innovación tecnológica y compromiso ecológico.

Especializada en el tratamiento de aguas residuales y en la valorización de residuos, Veiga fue pionera en la aplicación de procesos biológicos para reducir el impacto ambiental de la actividad industrial. La RAGC la premia con la Medalla Antonio Casares Rodríguez, reconociendo una carrera que contribuye directamente a la sostenibilidad y a la economía circular.

Natural de Brión, mantiene también lazos con Santiago a través de su formación y de las colaboraciones con grupos de la USC en proyectos de ingeniería química y medio ambiente, consolidando la comarca como espacio fértil de innovación científica.

Mª Carmen Veiga, natural de Brión, es este año merecedora de la Medalla / Cedida

Un mapa de la ciencia gallega con sello compostelano

Junto a Blanco y Veiga, la RAGC distingue este año otros tres investigadores que completan el mapa de la excelencia científica gallega: Laura Carballo Piñeiro, catedrática de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Vigo, natural de Marín y antigua alumna de la USC; Juan María Pou Saracho, especialista en aplicaciones industriales del láser y también catedrático de la Universidad de Vigo; y Nieves Rodríguez Brisaboa, catedrática de la Universidade da Coruña y pionera en el tratamiento de grandes volúmenes de datos.

Aunque tres de las cinco medallas recaen en la Universidade da Coruña y dos en la de Vigo, la huella compostelana es evidente: tres de los premiados —Blanco, Veiga y Carballo— se formaron o impartieron docencia en la USC, confirmando el papel de la universidad compostelana como cuna de la ciencia gallega contemporánea y punto de encuentro entre investigación, salud y sostenibilidad.