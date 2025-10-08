O Magosto de A Baña traerá música, maxia e castañas asadas o 18 de outubro

O sábado 18 de outubro terá lugar en A Baña o seu tradicional Magosto, unha xornada de convivencia que combinará música, maxia e degustación de castañas asadas.

A xornada comezará ás 17.00 horas na Escola de Música Emilio Andújar, coa actuación do Mago Teto, que sorprenderá aos asistentes cun espectáculo cheo de ilusións e humor. Tras a actuación, as persoas participantes poderán degustar castañas asadas de balde, e a festa rematará cunha animada foliada coa colaboración de membros da Escola de Música Tradicional da Baña.

O evento está organizado pola Concellería de Acción Social, Cultural e Servizos á Cidadanía, coa colaboración da Asociación Alborada, e pretende ofrecer unha tarde de lecer e tradición para todas as idades, reforzando o carácter comunitario e festivo do Magosto no municipio.