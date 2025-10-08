O PSdeG esixirá á Xunta un novo centro de saúde para Negreira no Parlamento galego
A proposta debaterase mañá na Comisión de Sanidade, a partir das 10.30 horas
Pretenden que o Sergas planifique e financie unhas novas instalacións ante o deterioro do actual edificio
El Correo Gallego
O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia defenderá mañá unha proposición non de lei na Comisión de Sanidade do Parlamento galego, para reclamarlle á Xunta a construción dun novo centro de saúde en Negreira. A iniciativa será presentada pola deputada Patricia Iglesias, a partir das 10.30 horas, e conta tamén co respaldo de Elena Espinosa e Julio Abalde.
Os socialistas argumentan que o actual centro de saúde de Negreira, que dá servizo a preto de 7.000 veciños e veciñas, leva anos «sobrecargado e cunhas instalacións deterioradas, con problemas de acceso en caso de urxencias». Ademais, explican que o servizo atende tamén a poboación doutros municipios limítrofes, «especialmente no verán, cando é preciso reforzar determinadas especialidades».
Segundo o PSdeG, os informes técnicos do Sergas constatan que o edificio actual presenta carencias estruturais importantes, polo que «non resulta eficiente abordar unha reforma, senón construír un novo centro noutro emprazamento». O grupo parlamentario destaca que o Concello de Negreira ofreceu os terreos e as licenzas necesarias, pero «a Xunta non concretou nin o convenio de colaboración nin unha previsión de investimento».
«A Consellería de Sanidade recoñeceu en varias ocasións a necesidade dun novo centro, pero os anos pasan e nada se move», advertiu Iglesias, quen insistiu en que «Negreira non pode quedar atrás mentres outros concellos da comarca avanzan nos seus proxectos sanitarios».
A proposición insta ao Goberno galego a incluir o novo centro de saúde de Negreira nos plans de infraestruturas sanitarias, así como a asinar o convenio de colaboración co Concello para definir prazos, condicións e financiamento da obra.
