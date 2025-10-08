Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EDUCACIÓN

Protestas en Muxía contra los recortes de profesorado en los colegios locales

El PSOE solicitará en el Parlamento que se revierta la situación

Concentración en Muxía en contra de los recortes de profesorado.

Concentración en Muxía en contra de los recortes de profesorado. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

Madres y padres de alumnos de los CEIP Virxe da Barca y Os Muíños, en Muxía, salieron a la calle para protestar contra los recortes de profesores especializados de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en sus respectivos centros.

A la protesta se sumaron el alcalde, Javier Sar, y ediles del PSOE y BNG, así como el diputado autonómico Aitor Bouza, quien anunció que el PSdeG-PSOE presentará en el Parlamento de Galicia una batería de iniciativas para "esixirlle á Xunta que reverta os recortes educativos nos colexios de Muxía".

El CEIP Os Muíños "pasou a contar con 24 alumnos e alumnas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE) fronte a 23 o ano pasado, pero as sesións de apoio pasaron de 34 a 26. No caso do Virxe da Barca, o alumnado NEAE pasou de 12 a 9, pero as sesións de apoio pasaron de 10 a 7", indicó el diputado socialista.

