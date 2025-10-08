EDUCACIÓN
Protestas en Muxía contra los recortes de profesorado en los colegios locales
El PSOE solicitará en el Parlamento que se revierta la situación
Madres y padres de alumnos de los CEIP Virxe da Barca y Os Muíños, en Muxía, salieron a la calle para protestar contra los recortes de profesores especializados de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en sus respectivos centros.
A la protesta se sumaron el alcalde, Javier Sar, y ediles del PSOE y BNG, así como el diputado autonómico Aitor Bouza, quien anunció que el PSdeG-PSOE presentará en el Parlamento de Galicia una batería de iniciativas para "esixirlle á Xunta que reverta os recortes educativos nos colexios de Muxía".
El CEIP Os Muíños "pasou a contar con 24 alumnos e alumnas con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (NEAE) fronte a 23 o ano pasado, pero as sesións de apoio pasaron de 34 a 26. No caso do Virxe da Barca, o alumnado NEAE pasou de 12 a 9, pero as sesións de apoio pasaron de 10 a 7", indicó el diputado socialista.
