Queda en libertad el conductor de Fisterra que se fugó tras un atropello mortal en Cee

La jueza del Tribunal de Instancia número 2 de Corcubión ha acordado la puesta en libertad del vecino de Fisterra que se fugó tras un atropello mortal que le costó la vida a un corcubionés, de 56 años, el pasado lunes en Cee. Se le imputan delitos de homicidio por imprudencia y abandono del lugar del accidente.

La decisión se adoptó después de que el Fiscal no solicitase su ingreso en prisión. No obstante, la jueza le ha impuesto la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes, la privación del permiso de conducir hasta que finalice el procedimiento y la retención del pasaporte.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de Galicia coordinó la investigación que permitió localizar y detener al presunto autor del atropello mortal en la AC-445. Con el apoyo del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) y con las evidencias encontradas en el lugar del siniestro, tras un análisis exhaustivo de las mismas, pudieron identificar el presunto vehículo implicado.

Por otro lado, el Equipo Periférico de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (EPRAT), junto con la UNIS del Subsector de Tráfico de A Coruña, realizaron una reconstrucción de lo ocurrido y evaluaron la posible velocidad con la que circulaba el vehículo.

Sin carné de conducir por la pérdida de todos los puntos

Con todos los datos recabados, la Guardia Civil procedió al mediodía del martes a la detención del presunto responsable y a la intervención del vehículo en el domicilio del investigado, en Fisterra, al que imputaron la comisión de un delito de homicidio por imprudencia, un delito de abandono del lugar del accidente y un delito contra la seguridad vial al haber perdido la vigencia del permiso de conducción por la pérdida total de puntos del mismo.