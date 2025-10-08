Ribeira pon en marcha “Ocio con Alas”, un programa de lecer para adolescentes
O proxecto ofrecerá un espazo seguro e participativo para mozos e mozas da comarca do Barbanza
El Correo Gallego
A Asociación ÁGAPE lanzará este mes de outubro o programa “Ocio con Alas”, unha iniciativa de lecer destinada a adolescentes de Ribeira e da comarca do Barbanza que buscan un espazo seguro onde pasar o tempo libre, coñecer xente e participar en actividades adaptadas aos seus intereses.
O proxecto, presentado recentemente na Casa da Xuventude de Ribeira, contou coa presenza da concelleira de Educación, Cruz Rivadulla, da concelleira de Cultura, Antía Alberte, da presidenta de ÁGAPE, Ana Ruth Arnoso, da terapeuta ocupacional Alba Rodiño e da integradora social Nancy Silva. A iniciativa, que se desenvolverá os venres en horario de tarde, conta co apoio da Concellería de Xuventude e Educación do Concello de Ribeira, que facilitou o espazo e contribuíu á súa financiación xunto co Fondo Social da Cofradía da Dorna e as entradas solidarias da obra de teatro “Enraizadas”, permitindo que o programa continúe ata xuño de 2026.
Segundo explican os responsables do programa, “Ocio con Alas” nace coa intención de ofrecer unha alternativa a mozos e mozas que, por diferentes motivos, non atopan facilmente un grupo de amizades ou espazos nos que se sintan cómodos. O obxectivo é crear un punto de encontro seguro, respectuoso e participativo, onde os adolescentes poidan expresarse e compartir tempo de maneira activa.
As sesións estarán guiadas por Alba Rodiño, terapeuta ocupacional e técnica en inclusión social especializada en neurodiverxencias, e por Nancy Silva, terapeuta en xestión emocional e técnica en inclusión. A metodoloxía combinará xogo, creatividade, convivencia e planificación nun clima de respecto e seguridade, aplicando unha aproximación vivencial, flexible e progresiva, con apoios visuais, rutinas claras e espazos tranquilos cando sexa necesario, adaptándose ás necesidades individuais e grupais.
O programa está aberto a todas as persoas preadolescentes e adolescentes que busquen un espazo diferente, sen presións nin etiquetas, especialmente a quen non conta cun grupo de iguais estable ou non se sente incluído nas propostas de ocio habituais. As familias tamén participarán en encontros de inicio, seguimento e peche, acompañando o proceso e reforzando a experiencia de participación e autonomía dos mozos e mozas.
