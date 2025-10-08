Fisterra transformou o antigo mercado municipal nun espazo cultural polivalente
A Xunta financiou o proxecto con preto de 260.000 euros
O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, acompañado pola directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, e o alcalde, Luis Insua, visitou Fisterra para coñecer a reforma efectuada na planta alta do edificio do mercado co apoio da Xunta, a través das axudas do fondo adicional ao Fondo de Cooperación Local.
O Goberno galego achegou preto de 260.000 euros, a metade do investimento total, para acometer unha actuación estratéxica no antigo mercado municipal, centrada na adaptación da planta alta para convertela nun espazo polivalente. Segundo sinalou o conselleiro, «o obxectivo principal foi o de habilitar infraestruturas culturais esenciais que faltan no municipio: un auditorio de case 200 prazas, un local de ensaios musicais, unha sala de xuntas e reunións, e os espazos de aseo correspondentes».
Ademais, reformouse a cuberta para gañar altura e incorporar a tremoia escénica sobre o escenario, unha cabina de control para proxección, luz e son, un almacén para equipamentos culturais do Concello, e fiestras de cuberta para mellorar a iluminación natural.
A convocatoria de 2025 permitirá impulsar 19 novos proxectos, cunha dotación de 8,5 millóns de euros.
- Alertan de una macropelea con una veintena de implicados en el Ensanche de Santiago: nadie quiso denunciar
- La ‘cantera’ de las matemáticas gallegas inicia el curso en Santiago
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo
- Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre
- ¡Inscríbete ya! 46ª Carreira Pedestre Popular de Santiago
- Una doctora asturiana busca en Laxe a sus padres biológicos: 'No quiero dinero, solo la verdad
- Una de las víctimas del pitbull de Bando: «Yo me libré, pero mi compañero pudo salir muerto»