A Asociación Boirense de Empresas doa "unha cifra récord" á Cruz Vermella co acadado na campaña 'Volta ao Cole'
A entidade recibiu 400 euros en bonos ABE
Tamén entregaron os premios do programa, nos que Enma Ouviña, gañadora do sorteo final, foi galardoada cun ordenador portátil HP
A Asociación Boirense de Empresas (ABE) celebrou na tarde de onte a entrega oficial dos premios da campaña Volta ao Cole: Cada compra suma, que pechou cun balance extraordinario: 3.420 tíckets rexistrados en só 26 días, a segunda cifra máis alta dende que se implantou o programa de fidelización da entidade, quedando a só 44 rexistros do máximo histórico acadado no mes de agosto.
O acto contou coa participación do presidente da entidade, Daniel García, e de Julio García Varela, presidente da Asemblea Local da Cruz Vermella en Boiro, quen recibiu unha doazón solidaria de 400 euros en bonos ABE, "unha cifra récord", segundo a ABE, que permitirá apoiar ás familias con menos recursos a mercar material escolar nos establecementos asociados da vila.
A gañadora do sorteo final foi Enma Ouviña Castro, quen realizou a súa compra no establecemento da praza de abastos Congelados Digna. Por mercar no comercio local e rexistrar os seus tíckets na web da ABE, a premiada non só contribuíu á doazón solidaria á Cruz Vermella de Boiro, senón que ademais resultou vencedora do premio final da campaña: un ordenador portátil HP, que lle foi entregado durante o acto.
Daniel García declarou que dende a asociación están "moi satisfeitos cos resultados desta campaña. Conseguimos mobilizar á veciñanza, reforzar o comercio local e, ademais, xerar un impacto social real".
