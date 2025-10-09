Alumnos del colegio Martagona de Melide siguen 'castigados' sin recreo por el estado ruinoso del cierre

Padres de alumnos del colegio CEIP Martagona de Melide tienen previsto concentrarse el próximo día 20 para reclamar «un patio seguro», aportan. Y es que, al parecer, llevan «moitos anos» con parte del cierre de hormigón en mal estado y con agujeros por donde puede salir un chaval o entrar cualquiera, por lo que, a falta de patio cubierto, «nuestros niños están encerrados en las aulas durante los recreos».

Al parecer, hubo una iniciativa para reparar dicho cierre, a medias entre la Xunta y el Concello, pero aún no se ha llevado a cabo por desacuerdos sobre la competencia (municipal, a juicio de la primera administración). Según los propios padres, efectivamente existe un proyecto autonómico para construir dicho patio cubierto, «que levamos pedindo máis dunha década, pero sen que ata o de agora nos confirmaran as obras».

Detalle del estado de una puerta en los aseos del CEIP Martagona, izquiera, y una pared sin baldosas / ANPA

Asimismo, trasladan su malestar por la antigüedad y desperfectos en parte de las instalaciones del colegio, como los aseos, las ventanas o puertas de distintas dependencias, por lo que exigen que las medidas a tomar incluyan también estas reformas. Para ello, también han registrado un escrito ante la Valedora do Pobo en el que citan también el acondicionamiento de la zona verde, ahora inutilizada. Los técnicos se Educación analizarán las necesidades.