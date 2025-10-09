Apoyo y modernización para Ames de la mano de 50 centros comerciales abiertos

La Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) acaba de presentar en el Pazo de la Peregrina de Bertamiráns su reconocimiento oficial como Centro Comercial Aberto (CCA), una distinción otorgada por la Xunta de Galicia que acredita la consolidación de la entidad como motor de dinamización comercial y social local.

Así, y además de suponer un paso adelante en la profesionalización y modernización del comercio local, reforzando la cooperación entre establecimientos y ofreciendo nuevas oportunidades de promoción y crecimiento, permitirá que XEA acceda a líneas específicas de apoyo y subvenciones del Gobierno gallego, además de fortalecer su imagen como referente del comercio local, con iniciativas de digitalización, mejora de la imagen urbana, promoción conjunta y formación para los negocios asociados.

El evento contó con la presencia del presidente de la XEA, Ramón Cordido; del alcalde de Ames, Blas García; y del director xeral de Comercio e Consumo de la Xunta de Galicia, Gabriel Alén Castro, que intervinieron durante el acto destacando la importancia de este reconocimiento para el tejido económico y comercial local.

Según el presidente de la Xuntanza, esta inclusión «é o resultado do traballo conxunto de moitos empresarios e empresarias de Ames que cren nun modelo de comercio próximo, sostible e competitivo». Además, apuntó que «se consigue así un obxectivo que vén xa da anterior directiva que segue traballando man a man coa actual. Só unidos os pequenos nos volvemos grandes».

A su vez, el alcalde de Ames, Blas García, quiso ahondar en el «papel fundamental de XEA na dinamización económica do municipio e na creación de comunidade arredor do pequeno comercio, sendo os autónomos os que fan en parte que isto sega adiante». García tamén hizo hincapié «na importancia da política construtiva para chegar a acordos beneficiosos para a veciñanza».

Trabajo ingente

Por último, el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, destacó el compromiso de la Xunta con el impulso de los centros comerciales abiertos, y agradeció el trabajo de las asociaciones como XEA, que se suma ahora a los más de 50 CCA que existen en Galicia También aplaudió el impulso y apuntó que desde Comercio e Consumo pondrán el foco en la formación de las gerencias de los centros, porque son parte esencial para su buena práctica.

En esa línea, el director xeral puso de relieve iniciativas de XEA y del CCA Xeames como los Bonos Xeames que acaban de lanzar para impulsar las compras en el comercio amesano a lo largo de este mes de octubre. Animó a las entidades a seguir por este camino con la mira puesta en seguir dinamizando el tejido comercial como clave para la consolidación de la actividad económica y el empleo en el entorno, así como para la vertebración del territorio.